Murchante anula la primera prueba de una oposición porque perdió los exámenes

Un trámite normal en cualquier oposición pero que se vio truncado. ¿La razón? Los exámenes de los 40 aspirantes han desaparecido, nadie los encuentra. “El tribunal da cuenta de que, por razones que no se pueden determinar, no se encuentran localizadas las hojas de respuesta de los aspirantes, por lo que resulta imposible recalcular la puntuación”, señala el acta del acuerdo.

Lo ocurrido hace imposible revisarlos y reflejar las notas de cada candidato tras eliminar las 6 preguntas impugnadas. Y, ante esto, el tribunal ha decidido anular esa prueba y celebrarla de nuevo el 13 de enero partiendo de cero los 40 aspirantes que se presentaron y con nuevas preguntas. Algo por lo que el propio tribunal “pide disculpas por las molestias generadas”.

Pero, ¿cómo se pudieron perder los exámenes? Pues nadie se lo explica, tampoco el propio alcalde, Luis Sancho, a su vez presidente del tribunal. “El secretario, que es el depositario, no los encuentra y no sabe qué ha pasado con ellos. No podemos determinar lo ocurrido, pero los exámenes no están”, señaló ayer.

Añadió que la decisión adoptada tras lo ocurrido se tomó por unanimidad de todo el tribunal, formado, además de por él, por un representante de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, el secretario, un empleado municipal y una administrativa del Ayuntamiento de Cintruénigo. “Estudiamos lo que podíamos hacer buscando la solución menos mala para los examinados. Consultamos con la FNMC y decidimos no suspender la oposición, pero dejar sin efecto la prueba. Sabemos que va a haber reclamaciones o impugnaciones, pero con el asesoramiento que hemos tenido hemos entendido que es lo mejor”, señaló, sin dejar de repetir que pedía disculpas a todos los afectados.

NO SE DESCARTA NADA

Añadió que se ha dado cuenta de la situación a la Policía Foral para que haya constancia. “No nos explicamos qué ha podido pasar. Hemos revuelto el Ayuntamiento de arriba a abajo. No es un folio, son 40 sobres dentro de otro más grande, pero somos incapaces de determinar dónde están”, reconoció. Y es que no se descarta nada: que se hayan perdido, que alguien los haya tirado o que se los hayan llevado.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y pedimos disculpas a todos los que se han presentado por el perjuicio causado. Pero queremos mantener la convocatoria y que tengan la oportunidad de volver a presentarse. A partir de ahí, entendemos las actuaciones que puedan tomar los aspirantes. No es de gusto de nadie, pero somos incapaces de determinar dónde están los exámenes”, concluyó el alcalde.