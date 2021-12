A la espera de que el agua vuelva a su cauce en Buñuel

afectados por las inundaciones en sus viviendas, ubicadas en las calles Ramírez Figueras, Vicente Oliver y La Fuente, esperan poder entrar hoy en sus casas para comenzar las tareas de achique y limpieza. Y es que ayer el Ebro no les dio tregua y, aunque cesó su crecida, mantuvo las aguas retenidas en buena parte de estas calles dificultando el acceso de los vecinos a sus viviendas. Los vecinos de Buñuel , ubicadas en las calles Ramírez Figueras, Vicente Oliver y La Fuente, esperan poder entrar hoy en sus casas para comenzar las tareas de achique y limpieza. Y es que ayer el Ebro no les dio tregua y, aunque cesó su crecida, mantuvo las aguas retenidas en buena parte de estas calles dificultando el acceso de los vecinos a sus viviendas.

Una de las que se atrevió a entrar en su casa fue Elena Ortubia, residente en el número 30 de la calle Vicente Oliver. “Me he calzado las botas, he ido a casa y me he encontrado con medio metro de agua en el interior. Esta crecida ha sido más grande que la de 2015”, indicó Ortubia, quien estos días se ha alojado, como muchos de sus vecinos, en viviendas de familiares o amigos.

Una situación similar a la de Ortubia se encontró en su casa José Feliciano Osés, residente en el número 14 de la calle La Fuente, quien compartió con ella una misma inquietud. “Esta riada se ha adelantado, ya que suelen ocurrir a principio de año o en primavera. Así pues, como en las próximas semanas venga otra, con todo roto como lo tenemos ahora, nada la podrá parar”, afirmó.

Osés apuntó resignado que ahora solo queda esperar a que las aguas se retiren “para poder empezar a limpiar y arreglar todo”. “Hasta que podamos volver a casa pasará mes y pico, porque ahora toca poner todo en orden, hablar con los seguros, que vengan los albañiles...”, explicó.

L. M. Ch

CON LOS SOFÁS SOBRE BARQUILLAS

Un plazo menor de tiempo para regresar a su casa maneja Jesús Bericat Martínez, residente en el número 7 de la calle La Fuente, quien espera volver a su casa a finales de esta semana. Al tener su domicilio en la parte alta de la calle, el agua no ha penetrado tanto como en otras. “Además, coloqué unas tablas en la entrada a modo de dique y eso frenó algo la crecida”, afirmó Bericat, quien ya lleva vividas cuatro riadas, “y esta ha sido, sin duda, la más grande de todas”.

Otro de los vecinos que se han librado de los efectos del agua al tener su vivienda en la zona alta de la calle ha sido Rafael Yoldi Chueca, residente en el número 1 de La Fuente. “Los nervios fueron muchos al ver que el agua subía tan rápido. En cuestión de minutos, y viendo la que se avecinaba, unos compañeros me ayudaron y levanté todos los sillones y sofás que pude sobre barquillas. Me he salvado por los pelos”, indicó aliviado.

Para facilitar el descenso del agua en la calle La Fuente, el Ayuntamiento procedió ayer a retirar el dique de tierra que colocó días atrás.

Por otra parte, el agua anegó ayer el transformador ubicado en la avenida Aragón, lo que provocó que buena parte del casco urbano de Buñuel se quedara sin luz durante la tarde-noche de ayer.