Alcaldes riberos reclaman que se tomen medidas en el cauce del río Ebro

Alcaldes de ocho localidades riberas han pedido a la reunión entre las tres partes para tomar medidas en el cauce del río Ebro. han pedido a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a los Gobiernos de Navarra y del Estado que se convoque a la mayor brevedad posible una

Los máximos representantes municipales de Buñuel, Cabanillas, Castejón, Cortes, Fontellas, Fustiñana, Ribaforada y Tudela han solicitado este encuentro tras observar con gran preocupación como las previsiones de la CHE para este fin de semana no son buenas para sus localidades ya que se prevén graves afecciones por la crecida del río, fruto de las continuas lluvias y nieves de estas semanas.

Los alcaldes riberos han apuntado en una nota que no saben "si finalmente habrá consecuencias o qué alcance tendrán. Lo que tenemos claro es que situaciones como las vividas en 2013, 2015 o 2018, entre otros, no pueden ser normalizadas”, han aseverado.

Por esta razón, consideran que es momento de pedir a la CHE, Gobierno de Navarra y Gobierno del Estado que de forma conjunta y coordinada trabajemos sin dilación en soluciones definitivas que pongan remedio a la problemática que estamos viviendo”.

Los representantes de estos ocho ayuntamientos riberos son conscientes de que contra la naturaleza “no se puede luchar y querer ganar”, pero comparten que “se pueden adoptar medidas” que ayuden a minimizar las consecuencias que provocan las avenidas del río Ebro en nuestras localidades.

En este sentido, han recordado que se preocupan desde hace años de este serio y grave problema que afecta a nuestros pueblos, campos, carreteras, empresas, trabajadores y servicios…”.

Fruto de esa preocupación, en 2019 mantuvieron una reunión en Zaragoza, en la sede de la CHE, con su presidenta, para trabajar de forma conjunta soluciones a los problemas generados por las inundaciones.

En aquel encuentro, según han manifestado, coincidieron en la necesidad de adoptar medidas en el cauce del río Ebro que ayuden a minimizar el impacto de las posibles avenidas con el fin de que las afectaciones a cascos urbanos, campos, carreteras y servicios fueran las menores posibles.

En concreto, las medidas previstas consisten en continuar desde Castejón con el retranqueo de motas que se inició en Alfaro, la creación de zonas inundables o aliviaderos en varios puntos concretos del cauce del río y plantear limpiezas estratégicas en determinadas zonas bajo criterios técnicos y medioambientales.

A su juicio, la ejecución de estas medidas podría ayudar en gran medida a no tener que adoptar otras de mayor calado como modificaciones de tramos de carreteras, “que serían más costosas en tiempo y dinero y no abordarían el problema de raíz, aunque no las descartamos si las primeras no se ponen en marcha o no son suficientes”, han concluido.