Tudela mantiene el Festival de DJ del fin de semana para 2.500 personas por sesión

Festival de DJ locales previsto en para el viernes y el sábado con motivo de las Fiestas de la Juventud se mantiene en pie tal y como fue anunciado hace dos semanas por el Ellocales previsto en Tudela tal y como fue anunciado hace dos semanas por el Ayuntamiento y la Federación de Peñas, entidades organizadoras del evento.

Según explicó ayer la concejala de Festejos, Verónica Gormedino, el consistorio no ha recibido ninguna notificación por parte del Gobierno de Navarra con respecto a la aplicación de medidas más restrictivas ante el aumento de casos de contagios por coronavirus.

De hecho, ya ha comenzado el montaje de la carpa que acogerá ambas veladas del festival. Una carpa, ubicada en el albero de la plaza de toros, que tendrá capacidad para acoger un aforo de 2.500 personas en cada una de las dos sesiones programadas.

cubierta superior para evitar la suspensión del acto en caso de lluvia, y con toldos de cerramiento lateral que, en condiciones normales, permanecerán abiertos para favorecer la ventilación interior. “Estas características de la carpa hacen que, según el Plan de Seguridad que enviamos al La carpa cuenta con unaen caso de lluvia, y con toldos de cerramiento lateral que, en condiciones normales, permanecerán abiertos para favorecer la ventilación interior. “Estas características de la carpa hacen que, según el Plan de Seguridad que enviamos al Gobierno de Navarra y que ya está aprobado, el festival esté considerado como un espectáculo al aire libre”, indicó Gormedino, quien, pese a ello, abogó ayer por esperar a las noticias que se puedan producir en los próximos días en relación a la pandemia y las medidas de seguridad que se puedan implementar.

En concreto, la edil tudelana apuntó la posibilidad de tener que solicitar el pasaporte covid, “siempre que así nos lo indiquen desde el Gobierno de Navarra”.

En ese caso, Gormedino señaló que se reforzaría el dispositivo dispuesto para cada una de las sesiones y que, en principio, estará compuesto por 13 personas (3 chequeando las entradas y 10 de seguridad), además de agentes de la Policía Municipal y voluntarios de Protección Civil.

LLAMAMIENTO A LOS ASISTENTES

La venta de entradas ya está muy avanzada, con un 70% de los tickets ya retirados para la sesión del viernes y más del 50% de los correspondientes para la velada del sábado.

Al respecto, la concejala de Festejos quiso hacer un llamamiento a la responsabilidad de los asistentes. “Al tratarse de un espectáculo al aire libre, no podemos obligar al uso de la mascarilla, pero en todos los actos que estamos organizando siempre advertimos de que, para poder seguir disfrutando de eventos así, hay que ser responsable, mantener las distancias de seguridad y, preferiblemente, hacer uso de las mascarillas siempre que se pueda”, explicó Gormedino, quien reconoció que “organizando este tipo de actos siempre puede haber quejas, pero lo que no tiene sentido es no organizar cosas cuando se pueden hacer, ya que también hay que dar vida a la ciudad y apoyar a nuestro comercio y hostelería”.

PROGRAMACIÓN

Viernes 26 de noviembre

Fiesta DJ ‘Todo Joven’ en la plaza de toros desde las 20 a las 3 horas. Actuarán los DJ Sergio Álava, Juan P., Ángel Miral, Juan Luis Ciria y Diban.

Sábado 27 de noviembre

Fiesta DJ ‘Remember’ en la plaza de toros desde las 18 a las 2 h. Actuarán los DJ Edjo Laoch, Dani Reoyo, Krissi, Tete, Patxi Zalduendo y Moon.

DATOS DE INTERÉS

Venta de entradas

El precio de la entrada para cada sesión es de 10 euros e incluye consumición. Las entradas se pueden adquirir en www.qr4services.com.

Carpa para 2.500 personas

Cada una de las dos sesiones programadas dentro del Festival de DJ de Tudela se celebrará en una carpa instalada para la ocasión en el albero de la plaza de toros. Esta carpa tiene 30 metros de diámetro y una altura de 16 metros. Cuenta con una cubierta que protegerá a los presentes en caso de lluvia y toldos laterales que estarán abiertos para facilitar la ventilación en el interior.

Barras y ‘foodtrucks’

A la espera de posibles modificaciones, dentro de la plaza de toros habrá servicio de barra para bebidas. También se instalarán varios foodtrucks de venta de comida, aunque todavía no se ha determinado si se ubicarán dentro o fuera de la plaza.

Requisitos para menores

Para poder acceder al recinto de la plaza de toros será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) original. La edad mínima de acceso es de 14 años. Los asistentes que tengan entre 14 y 16 años deberán acceder acompañados de un adulto.