Agreden violentamente en Zaragoza al secretario del sindicato SUP de la Policía Nacional en Tudela

Un hombre ha agredido violentamente en Zaragoza al secretario del sindicatode la Policía Nacional en Tudela , según informa el sindicato en sus redes sociales.

De 62 años y natural de Zaragoza, aunque prestando servicio en la comisaría de Tudela desde 2014, este subinspector de la Policía Nacional estaba fuera de servicio y se dirigía a una zona comercial de la capital aragonesa. Eran aproximadamente las 10 de la mañana del 12 de octubre, día del Pilar, cuando vio un sitio libre para aparcar. Justo en ese lugar había un hombre de unos 40 años y le dijo si se podía apartar para poder estacionar. Pero, lejos de hacerlo, le pegó un golpe al retrovisor del coche del subinspector, que bajó, le preguntó qué hacía y se identificó como policía.

Pero la situación, lejos de calmarse, fue a peor. Así lo relata el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Navarra, Eduardo Riballo, que narró lo ocurrido porque el afectado, todavía muy dolorido, prefirió no hacer declaraciones. "Reaccionó muy mal. Volvió a golpear el coche, intentó pegar al compañero, pero lo esquivó, y cuando sacó la placa para identificarse, todavía fue peor. Este hombre le dio un golpe en la mano y le tiró la cartera con la placa. A partir de ahí, lo lanzó al suelo y empezó a golpearle sin parar dándole puñetazos en el suelo. Me ha contado que la gente empezó a gritar y que el agresor huyó. Pero luego fue localizado y detenido por los compañeros", explicó Riballo.

El resultado de la agresión han sido dos roturas en la cara, además de numerosas contusiones. "El día de la agresión no le pudieron hacer placas por la inflamación. Ha estado desde el día 12 con mucho dolor. El domingo le hicieron un TAC y ahora ya está a la espera de que lo citen para operar. La recuperación será larga", añadió.

Riballo quiso denunciar la situación que está viviendo la Policía desde hace tiempo. "La violencia se ha incrementado. Sentimos que ya no se respeta nuestra autoridad. Vamos a un botellón y nos reciben a botellazos, hay una discusión y se nos agrede... Como en este caso de Zaragoza. No fue una discusión de tráfico, fue decirle que era policía y la reacción fue mucho peor, se ensañó", dijo, al tiempo que reclamó más apoyo del Gobierno de España. "Un policía no puede hacer nada porque enseguida se le señala. Al final, casi hasta se deja pegar porque si se defiende puede ser señalado y procesado socialmente. Nos sentimos totalmente desamparados. Hoy en día, pegar a un policía cuesta 40 o 50 euros y eso no puede ser. Se ha perdido todo el respeto", recalcó.