El balneario de Fitero critica la “callada por respuesta” del Imserso

crítica porque dependemos muchos balnearios y muchas personas del programa de termalismo para mayores del Imserso”. Son palabras del director del balneario de Fitero, Raimundo Azpilicueta, que ayer compareció, junto con Rafael Felices, consejero delegado del citado balneario, en la comisión de Derechos Sociales del Parlamento foral, a petición de NA+, para transmitirle su ”preocupación” ante el retraso de la puesta en marcha de este programa que, como informó Felices, oferta 210.000 plazas anuales en 105 balnearios de España, incluido el de “La situación es muyporquey muchas personas del programa de termalismo para mayores del Imserso”. Son palabras del director del balneario de Fitero,, que ayer compareció, junto con, consejero delegado del citado balneario, en la comisión de Derechos Sociales del Parlamento foral, a petición de NA+, para transmitirle su ”preocupación” ante el retraso de la puesta en marcha de este programa que, como informó Felices, oferta 210.000 plazas anuales en 105 balnearios de España, incluido el de Fitero , y tiene un presupuesto de unos 140 millones de euros, “de los que 37 o 38 aporta la administración y el resto son abonados por los usuarios”.

Según dijo, “el punto clave de este asunto” está en la fecha de apertura del programa. “Imserso dijo que se abriría el programa en octubre, y nuestra preocupación es que, a día de hoy, no tenemos fecha de apertura. No tenemos otra noticia que la callada por respuesta”, señaló, al tiempo que consideró que ese silencio “no es de recibo” para las 105 empresas que participan en el programa, ya que “no podemos ser tratados así”.

Felices dijo no entender “cómo la gestión de la tramitación ha podido ser tan lenta y perjudicial para los balnearios y los usuarios”. Y es que, como apuntó, “solo hemos recibido una invitación a participar”, que es el primer paso que se hace habitualmente en este programa. Calculó que el tiempo que transcurre desde la fecha de invitación hasta tener el contrato firmado puede ser de entre cuatro y 6 semanas, por lo que pidió a los parlamentarios “que intercedan porque haya una respuesta del Imserso” y mejore esta situación.

Felices y Azpilicueta aportaron datos de la Asociación Nacional de Balnearios (Anbal), a la que pertenecen, sobre lo que supone esta situación a nivel del país. Dijeron que de las 60.000 personas mayores que se había previsto que acudieran a los balnearios durante dos meses y medio -entre octubre y diciembre-, “un 40% es posible que no vengan debido a ese retraso administrativo que no entendemos bien”. En cuanto a los 12.000 trabajadores a nivel nacional -7.000 directos y 5.000 indirectos- “parte, desgraciadamente, van a pasar al ERTE”, indicó.

Respecto al balneario de Fitero, que tiene una capacidad de 495 plazas, Felices dijo que “la ocupación de clientes Imserso es del 95% sobre el total en octubre, noviembre y mitad de diciembre”. Añadió que la facturación, tomando como referencia 2019 ya que en 2020 no hubo programa por la pandemia de covid-19, podría ser de casi un millón de euros en octubre, lo mismo en noviembre y medio millón o 600.000 euros en diciembre. “La cifra de actividad económica total sería de dos millones y medio de euros en estos dos meses y medio”, comentó. “¿Qué puede ocurrir si a esa facturación le quitamos un mes, dos o todo?, porque no sabemos cuánto tiempo, es la incertidumbre que tenemos”, reflejó, al tiempo que estimó una pérdida de entre 600.000 y 700.000 euros “por la reducción de actividad económica en el área o comarca”, y que los trabajadores -unas 110 personas- tendrán que ir al ERTE “porque no tenemos ni idea de cuándo va a empezar el programa”, comentó Felices, quien abogó porque se reinicie el programa de termalismo social de Navarra.

DESBLOQUEAR LA SITUACIÓN

Ángel Ansa (NA+) exigió a los Gobiernos de España y de Navarra “que desbloqueen cuanto antes esta situación crítica”. Calificó de “muy grave” este problema tanto a nivel nacional como para Fitero, “porque existe un riesgo enorme para una plantilla de 120 trabajadores con esa posibilidad de un ERTE que ya sufrieron en 2020”. Dijo que está en juego“no solo la supervivencia del balneario de Fitero, ya que la actividad económica de la localidad de Fitero depende del balneario”.

Nuria Medina (PSN) dijo que en una situación de pandemia como la vivida “los pliegos de contratación se tuvieron que sacar con el mínimo tiempo posible y ha habido también mayores dificultades de tramitación de los contratos”. Unos contratos que, “desde el Ministerio se ha transmitido que está previsto firmarlos lo antes posible”, reflejó, al tiempo que añadió que el Gobierno foral está “plenamente comprometido con el balneario de Fitero”.

Isabel Aramburu (Geroa Bai) consideró que este “es un problema parece que de gestión administrativa, difícil de entender” y dijo que apoyarán al Gobierno foral “en todas las iniciativas para que se ponga en marcha lo antes posible”. Txomin González (EH Bildu) tampoco entendía “que una gestión retrase el programa” y , tras mostrar su preocupación por la empresa y los trabajadores afectados, abogó por trabajar “para que esto se active de forma rápida”.