El primer paseo de un paciente tudelano tras 70 días en la UCI

Todo comenzó el 15 de julio. Un paciente llegó a Urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela, y, tras confirmarse que estaba contagiado por coronavirus y dada la gravedad de su estado, se decidió su ingreso directamente en la UCI. Es una persona joven y, desde entonces, su estado ha sido muy variable, con mejorías, empeoramientos y momentos de gravedad extrema.

Pero este hombre fue superando los días, mejoró poco a poco y el pasado miércoles, 70 largas jornadas después de su ingreso, el más largo en la UCI del Reina Sofía por covid desde que comenzó la pandemia, dio un paso de gigante.

Un paso promovido por el personal de enfermería de la unidad y que consistió en algo que puede parecer banal, pero que toma mayor sentido teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la UCI no hay luz natural: salir al exterior y volver a sentir el aire, la luz del sol, ver coches, personas caminando...

Todo se enmarca en el proyecto de humanización en el cuidado a los pacientes y pudo hacerse tras recibir el visto bueno de los intensivistas y otros servicios implicados. Y es que es la primera vez que un paciente de UCI salía al exterior, ya que otras veces se había hecho dentro del edificio.

El momento clave llegó cuando la enfermera Elena Torres, que llevaba días pensando en cómo hacerlo, se lo dijo al paciente. “Ya hablaba, estaba más activo... y le dije que íbamos a salir a la calle. Me miró y me dijo: ¿Esto es broma no? Le dije que no y, al principio, estaba asustado, pero lo montamos en una silla con todo el equipo y salimos con la intensivista y una técnico auxiliar en cuidados de enfermería”, relata Torres.

Y todo cambió cuando cruzó el umbral de la puerta. “Su cara mostraba una cantidad de sensaciones increíbles. Me dijo que ya se creía que iba a salir del hospital, que se iba a curar. Estaba muy alegre y su estado de ánimo cambió por completo. Le ha dado un impulso y ya vemos más cerca su salida de la UCI. Estuvo más contento con su familia, hizo vídeo llamadas... Está claro que estas medidas tienen repercusión positiva en los pacientes, pero también entre las enfermeras”, añade. Y, para ella misma, reconoce que fue “el mayor momento de felicidad desde que trabajo en la UCI y ya son 28 años”.

La salida, de media hora, se repitió esa tarde con un familiar y ayer por la mañana volvió a hacerlo. “En las siguientes ya apreciaba mejor las cosas, después de la impresión del primer día”, explica.

Y es que Elena Torres tenía guardada en su memoria esa imagen en la que sanitarios del Hospital del Mar de Barcelona sacaron a un paciente que llevaba dos meses en la UCI a que viera la playa y el mar. “Aquí no hay playa, pero salimos a ver los árboles”, bromea.

Además, esperan poder repetirlo con otros pacientes porque la humanización es una de las claves, como recalca Paula Lacarra, jefa de la Unidad de Enfermería de Ciudados Críticos, Procesos de Soporte y Recursos Materiales. “El término humanizar es muy amplio, desde ver la tele, las vídeo llamadas, las visitas sin restricciones que ha limitado el covid... Se hacen muchas cosas, pero se pueden hacer más como esta”, añade.