Retiran una de las tres denuncias contra la vecina de Tudela retenida en Kenia

Marta Oreja Bernal, El juicio contra la cooperante vecina de Tudela acusada en Kenia de abuso y explotación infantil , se celebrará finalmente el próximo día 24 de septiembre. La primera vista debía haberse celebrado este viernes pero, según indicó Oreja, se aplazó debido a que una de las tres partes de la acusación retiró la denuncia contra ella.

Como se recordará, Oreja, natural de Barcelona, fue acusada de los citados delitos de abuso y explotación infantil por el ex director del colegio que ella misma fundó en la aldea de Kombani, dentro de los proyectos de su ONG Supporting Healthcare in Kenya. Actualmente, el centro atiende a alrededor de 120 niños.

Según defiende la cooperante española, esta acusación es una “venganza” por el despido que ella realizó del citado ex director tras ser informada por las familias de los niños de que estaba cobrándoles tasas escolares y por la comida y uniformes que la propia Oreja ofrecía gratuitamente en el centro.

5.000 EUROS POR DENUNCIAR

La acusación contra la vecina de Tudela estaba compuesta por el ex director, un grupo de activistas, y la madre de uno de los niños. Fue esta madre la que este viernes retiró la denuncia.

Según explicó Oreja, esta madre fue “manipulada” por el ex director. “Le llegaron a prometer una recompensa de 5.000 euros si me denunciaba. Pero ahora ha retirado su denuncia reconociendo que fue manipulada”, señaló la cooperante quien, incluso, apuntó que esta mujer “ni siquiera me conoce, ya que mientras su hijo ha estado en el colegio, yo me encontraba en España”.

En cualquier caso, y pese a esta “buena noticia”, sobre Oreja siguen pesando las otras dos acusaciones, lo que supone que deberá permanecer en el país africano hasta la resolución del juicio.

AL FRENTE DE SU COLEGIO

Hasta entonces, la cooperante afirma que seguirá al frente de su colegio en Kombani. “No permitiré que nada interfiera en el aprendizaje de los niños. Todo sigue en orden y ellos están protegidos. Incluso he contratado personal de seguridad”, afirma Oreja.

Con el objetivo de hacer frente a este proceso judicial, la vecina de Tudela solicita apoyo económico. Los interesados en contribuir pueden hacerlo a través de la cuenta ES70 2100 1461 0502 0022 indicando en el apartado de Concepto: ‘No Marta, no project’.