Un bar para los del barrio y las estrellas del cine español en Tudela

Si algo tienen en común actores como Javier Gutiérrez, Clara Lago o Antonio Resines con muchos vecinos del barrio de Lourdes de Tudela es que todos se han deleitado en varias ocasiones con el pincho de tortilla de patata del bar Tudelano, la especialidad de este local. El motivo son los festivales de cine y actividades culturales que se llevan a cabo durante todo el curso en el Cine Moncayo, a pocos metros de esta cantina.

El origen del establecimiento se remonta a 1964, cuando el matrimonio formado por Ángel Pérez y Francisca Cuesta abrió este negocio hostelero frente a la Fundación Civil San Francisco Javier. Ocho meses despúes, se asentaron en la avenida del Barrio, una vía muy transitada que se encuentra entre el barrio de Lourdes y la avenida Santa Ana.

Aunque su hijo, José Ángel Pérez, comenzó desde muy temprana edad a colaborar con sus padres en el bar, fue en 1992 cuando comenzó a regentarlo junto con su mujer, Izaskun Arnáiz, e hicieron un lavado de cara tanto a la estructura del local como a la línea de negocio, para amoldarse a los nuevos gustos de los clientes. Y es que en sus inicios el bar solo tenía público masculino y, hacia los años 80, predominaba el femenino, con el auge de los gofres belgas y los cruasanes franceses, que también aprendieron a hacer en su momento. Ahora, cuenta con público de todas las edades y procedencias.

El tipo de cocina es muy tradicional, según apuntó Pérez, quien explicó: “Lo que más se pide es la tortilla de patata o el taco de bonito”.

TORTILLA QUE GUSTA A TODOS

Pérez explicó que “un buen medidor para saber la calidad de la comida de un bar es un pincho de tortilla o una croqueta, dos recetas sencillas pero difíciles de hacer bien”. La famosa tortilla lleva cebolla, “pero no se nota y gusta hasta a aquellos que la prefieren sin”. Ante esto, cedió el mérito a su mujer, quien, con humildad, respondió: “El truco son 54 años de prueba y error”. Lo que más le gusta de su trabajo es, según Pérez, “cuando un niño que no llega a la barra te pide una croqueta, se la come feliz y te dice que quiere otra”.