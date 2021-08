Murchante aplaude el regreso de su Paloteado

600 invitaciones repartidas días antes por el Ayuntamiento para poder asistir al evento. Así regresó, tras un año de paréntesis por la pandemia de coronavirus, el Paloteado de Con cambio de escenario, de la plaza de los Fueros a la de la Virgen de la Asunción para el control del aforo, y con muchas ganas por parte de los vecinos, quienes habían agotado en unos minutos lasrepartidas días antes por el Ayuntamiento para poder asistir al evento. Así regresó, tras un año de paréntesis por la pandemia de coronavirus, el Paloteado de Murchante en honor a San Roque, organizado por la Asociación de Danzas de la localidad y que combina el baile de los danzantes con los versos satíricos de cuatro actores sobre temas destacados del último año. Unos personajes, Rabadán, Mayoral, Ángel y Diablo, que volvieron a ser interpretados por Héctor Chueca Bartos, Aimeé Fernández Romano, Jesús Simón Omeñaca y la monologuista murchantina Aroa Berrozpe Aguado, respectivamente.

“Ha costado más de lo previsto, pero ya estamos aquí, y con la ayuda de todos, hemos logrado salir. Han sido tiempos difíciles, pero lo hemos conseguido, y ahora toca recuperarse sin olvidar lo vivido. Y nosotros, pues hemos tenido que correr, pues si no no llegábamos, pero con tal de hacerlos reír, seguro que lo logramos”, dijo el Ángel al público al inicio del acto, en referencia a lo vivido con la covid-19 y el poco tiempo que habían tenido para preparar este espectáculo celebrado el viernes, un día antes del que hubiera sido el inicio de las fiestas patronales de Murchante, suspendidas por segundo año consecutivo. Seguidamente, Mayoral y Rabadán, al ritmo de la música de la canción Resistiré, trasladaron a los asistentes toda una declaración de intenciones: “Criticaré a todos los vecinos, ignoraré los golpes del que me desee el mal, y aunque nos lo hagan muy difícil los que mandan, criticaré, criticaré”, cantaron los actores quienes también informaron a los asistentes que “este año tenemos doble protocolo covid”. Y es que, en una calurosísima noche, tenían dos botas para beber, en lugar de solo una, como era habitual.

No se olvidaron del cierre perimetral que sufrió la localidad por un brote de covid. “Parecía Murchante una ciudad criminal. Todas las salidas cortadas, hormigón en los caminos, y si no llevabas papel, no salías de este sitio”.

COMPLEJO Y CENTRO DE DÍA

Dicho y hecho. Ambos centraron sus versos satíricos en anécdotas de murchantinos durante el confinamiento. Como es habitual, el Ayuntamiento no se libró de la crítica. Al ritmo de la canción Pantaleón, ambos entonaron: “Las obras de este pueblo se organizan súper mal. Las piscinas en verano, el cole cuando estará... De quién será la idea de hacerlo así de mal. Concejal o alcalde, concejal o alcalde, qué más da”. No obstante, el Rabadán reconoció que “aunque sea por una vez ha acertado el Ayuntamiento” realizando las obras en el colegio en verano. “Estoy que no me lo creo”, señaló.

Tras plasmar también el descontento, entre otros temas, con la ordenanza de las peñas, hicieron su aparición el Diablo y el Ángel. “Os he oído criticar al ilustre Ayuntamiento y solo quería ayudar”, dijo el primero, al tiempo que añadió que si no han gastado el dinero de las fiestas de 2020 “que lo usen en algo decente”. “Puede que lo hayan usado en el complejo deportivo, que aunque ha tardado en llegar ya está operativo”, replicó el Ángel. “¿Complejo? Complejo es lo que vais a tener con el resto de la Ribera. Todos los pueblos equipados y vosotros dando pena. Un gimnasio normalico, un bar sin equipación, solo han hecho dos salas, vaya mierda de pabellón”, le respondió el Diablo entre aplausos del público. “Para acceder a la piscina, la vuelta entera hay que dar, que yo no hago más que meter tripa, que me voy a ahogar sin respirar”, añadió, al tiempo que señaló lo poco que ha tardado Ablitas en hacer un centro de día, servicio que Murchante no tiene, antes de ‘morir’ a manos del Ángel.