Familias sin plaza en Jesuitas Tudela demandan su derecho a elegir centro

Un grupo de familias cuyos hijos no han sido admitidos en el colegio San Francisco Javier de Tudela (Jesuitas) para cursar 1º de ESO el próximo curso 2021-2022 presentó el lunes un recurso de alzada en el que demandan su derecho a la elección de centro. Un recurso, según indicaron, interpuesto ante el consejero de Educación, Carlos Gimeno, por considerar "que se ha vulnerado ese derecho constitucional" y que han presentado "en virtud del Decreto foral por el que se regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados de Navarra", así como del artículo de la Orden foral del citado consejero por la que se desarrolla el proceso de admisión para cursar enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

En estos momentos son 33 los alumnos en lista de espera en Jesuitas. Como se recordará, alrededor de 27 familias cuyos hijos se han quedado sin plaza en el centro demandaron a Educación a principios de julio una línea más en este centro concertado de la capital ribera y ahora, un grupo de ellas ha participado en este recurso. Como explicó Amaya Lizar, portavoz de las familias, “estos son los pasos a los que nos obliga la citada ley, y por la que se abre un plazo de tres meses para darnos una respuesta al recurso de alzada”. En caso de no producirse esa respuesta, “no descartamos presentar recurso por la vía judicial”, añadió.

EL “NO” DE EDUCACIÓN

Precisamente Lizar, en representación del grupo de familias, mantuvo el martes, junto con otras 4 personas, una reunión telemática con el director general de Educación, Gil Sevillano. En la misma les informó, como explicó Lizar, “que el Departamento de Educación no contempla ampliar una vía más en Jesuitas de Tudela”. “Gil Sevillano indicó que en este momento la oferta de plazas educativas en los centros de Secundaria en la zona de la Ribera es superior a la demanda y, por tanto, no se plantean aumentar líneas. Sin embargo, reconoció no disponer de los datos concretos ni actualizados en este momento”, añadió, al tiempo que reconoció que “este punto nos sorprendió enormemente, puesto que le hicimos saber que la información que nos había llegado es que los dos centros públicos de Tudela, IES Valle del Ebro e IES Benjamín de Tudela, aumentarían este curso su capacidad, llegando a las 11 vías para el primer curso de la ESO”. “Posteriormente, Gil Sevillano apuntó con reservas que, a pesar de no contar con los datos oficiales, el IES Valle del Ebro contará con unas 8 líneas y el Benjamín con 9. No obstante, puesto que el proceso de admisión continúa, no podemos contrastar si eso, finalmente, será así cuando comience el curso a principios del próximo mes de septiembre”, apuntó la representante de las familias afectadas, quien consideró que estas habrían agradecido que les ofrecieran en la citada reunión más información concreta y detallada.

Unas familias que manifestaron su malestar “por la falta de interés mostrada al presentarse a la reunión con información vaga, inconcreta y sin actualizar, así como por no haber sido recibidos de forma presencial, y en persona, por el consejero de Educación del Gobierno de Navarra”.

Por otra parte, Amaya Lizar señaló que, “a pesar de que la respuesta del departamento de Educación no nos ha sorprendido, las familias, el martes, nos sentimos indignadas al recibir la negativa, por la mala gestión que se ha realizado durante este proceso con falta de información, confusión al realizar las preinscripciones y matrículas en los propios centros y por la dilación en el tiempo de nuestra situación”. “Entendemos que podrían habernos atendido e informado antes y más adecuadamente”, concluyó, al tiempo que explicó que ahora van a esperar la respuesta al recurso de alzada presentado “y nos reuniremos para estudiar las posibles acciones posteriores”.