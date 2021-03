Toquero insiste en que peleará por la capitalidad y "por una financiación justa"

Actualizada 24/03/2021 a las 11:42

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha señalado este miércoles 24 de marzo que hará todo lo que esté en su mano para conseguir lo que prometió a los tudelanos, que "es la capitalidad y una financiación justa”.

El primer edil de la capital ribera ha insistido en que seguirá peleando por la carta de capitalidad para Tudela, pese a la negativa mostrada este martes por los grupos parlamentarios, a excepción del suyo (Navarra Suma), en la sesión de trabajo de la comisión de Cohesión Territorial.

“Si alguien piensa que con lo sucedido ayer voy a parar, pues poco o nada me conoce. Esto no ha hecho más que empezar, porque es de justicia para Tudela, y ya no hay marcha atrás”, ha señalado el primer edil tudelano.

En este sentido, ha precisado que “ya lo dije ayer en el Parlamento de Navarra. Mi idea no es ir a Pamplona, dejar la carta encima de la mesa y marcharme por donde he venido. Yo sí que cumplo mis promesas electorales”.

En su opinión, la carta de capitalidad “es lo que le corresponde por justicia a los tudelanos y al resto de riberos. Esta zona merece ya desarrollar el potencial que tiene para ser competitiva y pintar por fin algo en Navarra, que ya toca”.

En su valoración, el alcalde de Tudela ha criticado la postura del PSN al señalar que “aquí no se puede desembarcar cada cuatro años con promesas como esta, como la que hizo el partido socialista, y después mirar para otro lado y decir lo contrario. Si nos mienten, nos damos cuenta y nos quejamos”.

Y ha negado que esté buscando la confrontación cuando acusa al PSN de mentir. “Quejarme de que mienten y de que no cumplen con lo que es de justicia para Tudela, o lo que dijeron hace un par de años, no es confrontar ni buscar bronca, es pedir lo que es nuestro, que para eso me presenté a las elecciones”.

“Yo cumplo mi palabra y seguiré peleando”, ha insistido Toquero, que se ha mostrado muy crítico con la ausencia de I-E en la sesión de trabajo de la comisión de la Cohesión Territorial.

“Me produce enorme tristeza y decepción que Izquierda-Ezkerra y Batzarre, a quien tanto se le llena la boca aquí en Tudela diciendo que defiende los intereses de nuestra ciudad, pues no estuviera ayer para hablar y saber su opinión sobre uno de los temas más trascendentales e importantes para la ciudad en los últimos tiempos. Eligieron comisión y no fue la nuestra, la verdad, con eso queda dicho todo”, ha concluido.

