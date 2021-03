Actualizada 24/03/2021 a las 06:00

Desde 1997 tiene Pamplona carta de capitalidad, que no es otra cosa que una sobrefinanciación por los servicios que presta a la población ajena a la ciudad. Desde entonces, cabeceras de comarca, como Estella o Tudela, reclaman un trato similar. Y en esta línea se encontraba hasta hace muy poco el PSN de Chivite, que en más de una ocasión ha pedido la carta de capitalidad para Tudela (un informe la cuantifica en 5,6 millones). En la pasada legislatura Chivite denunciaba al Gobierno de Barkos por “no apostar por la Ribera” y no darle la financiación que se merecía. Y en la campaña electoral de 2019 lo volvía a prometer. Este martes, el PSN, con todos los grupos del arco parlamentario, excepto NA+, no consideró necesaria la concesión de la carta de capitalidad a Tudela. El socialista Alzórriz esgrimió la “inoportunidad del momento” y la nueva financiación local en la que trabajan. Pueden llamarlo financiación justa, carta de capitalidad o como quieran, pero entre ponte bien y estate quieto, Tudela, a dos velas.

