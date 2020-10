Salud inicia el cribado con PCR a unos 1.400 vecinos de Cadreita

Actualizada 21/10/2020 a las 06:00

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra inició este matres, 20 de octubre, el cribado con pruebas PCR a alrededor de 1.400 vecinos de Cadreita, localidad ribera que desde el pasado jueves vive un confinamiento perimetral establecido por el Gobierno de Navarra debido a la “alta incidencia” de casos de coronavirus. Unas pruebas para las que en la primera jornada estaban citados en el polideportivo alrededor de la mitad de los cadreitanos ya mencionados, y que continuarán hoy con los restantes.

Como apuntó la alcaldesa de este municipio de unos 2.000 habitantes, Berta Pejenaute, el cribado masivo que ahora se lleva a cabo está dirigido a la población que no se sometió al que se llevó a cabo hace dos domingos. “Entonces se hicieron 260 PCR a vecinos de una franja de edad de entre 40 y 54 años, dando como resultado 20 positivos, la mayoría asintomáticos. Ahora se hace al resto de la población, a excepción de los niños, ya que cuando confinan aulas en el colegio les hacen a todos la PCR” añadió.

Pejenaute consideró que aunque el cribado que ahora se realiza no es obligatorio, a falta de conocer hoy sus resultados, “está respondiendo la gente con mucha participación, o sea, que se la ve colaboradora para frenar el virus”.

En este sentido, informó que el lunes había 73 positivos activos en la localidad, “no sé cuántos asintomáticos, y son 13 menos que los 86 del viernes”. Consideró que “las medidas tan restrictivas” del cierre perimetral de la localidad “al final, se notan”. “La gente, además, coge miedo y se confina, y eso hace también que se frene la curva de contagios”, explicó, al tiempo que añadió que los vecinos, ante estas restricciones, “han estado tranquilos y han respetado las medidas y el confinamiento”. Un confinamiento que cumplirá este jueves los siete días previstos. “Finaliza el mismo día en que entran en vigor las nuevas restricciones para toda Navarra y que también, lógicamente, incluyen a Cadreita”, apuntó.

En este sentido, indicó que la localidad lleva ya “mucho tiempo” con medidas restrictivas”. Reconoció que desde que en septiembre tuvieron el primer foco, pasando de 0 casos a 88 en poco tiempo, “hemos estado trabajando conjuntamente con el departamento de Salud y haciendo un seguimiento diario de los casos y de las medidas a tomar para frenarlos porque, al final, lo que importa es la salud”.

Por lo que se refiere al impacto económico que suponen para Cadreita estas restricciones, señaló que el sector más afectado es el hostelero. “Esperemos que les den alguna ayuda porque, de lo contrario, muchos negocios se van a cerrar. La industria agroalimentaria no ha parado. En Cadreita tuvimos un verano bueno, sin ningún contagio, y también la hostelería ha estado trabajando hasta que empezó todo en septiembre”, reflejó, al tiempo que recordó que el Ayuntamiento dio al principio de la pandemia bonos sociales de 300 euros a bares y comercios, “y otro de 300 euros cuando surgió el brote de septiembre a la hostelería por esos 15 días que cerró”.

EN EL POLIDEPORTIVO

Entre los vecinos que en un día lluvioso como el de ayer acudieron al polideportivo para realizarse la prueba PCR se encontraba Rosario Fernández Cacho, que hoy cumple 77 años. “Me parece extraordinario que se hagan estas pruebas porque hace falta. A ver si salimos un poco concienciados todos de lo que hay y se puede lograr acabar con el virus de una vez”, dijo. Explicó que vive sola y que sus dos hijos “se cuidan ellos y a mí”.

Juan José Mateos, de 70 años, reconoció que era la primera vez que se sometía a una prueba PCR. Respecto al cierre perimetral que vive la localidad, afirmó: “La verdad es que ni me he enterado. Hay que asumirlo. Este confinamiento no ha afectado a mi forma de vida”.

Eloy Pérez Corella, de 38 años, dijo que acudió al polideportivo a realizarse la PCR “porque hay que hacerlo para controlar el virus”. “Los vecinos estamos muy concienciados porque, si no nos concienciamos nosotros esto va a peor”, afirmó. Reconoció que el cierre perimetral de la localidad les ha afectado porque “el otro día vino mi hermana de Pamplona y no pudimos ni vernos, pero es lo que toca”. Añadió que en el pueblo “se nota más tristeza porque vas a pasear y no hay nadie” y que, tras salir el jueves del confinamiento perimetral, “entramos en las restricciones de todo Navarra”. “Nos quedaremos en casa y a aguantar este año, que va a ser un año perdido”, señaló.

El matrimonio formado por José Antonio Herce Prat, de 77 años, y Mª Luisa Preciado Goñi, también se realizó la prueba. “Estamos los dos juntos y nos cuidamos bien el uno al otro”, explicó Preciado, quien añadió que “hemos vivido este confinamiento encerrados en casa y esto es depresivo porque tenemos tres nietos a los que no podemos ver”. “Yo me encuentro bien, pero nos ha cambiado la vida tanto con esto... Nosotros, ahora hacia noviembre, estaríamos por Benidorm”, comentó Herce.