Actualizada 10/07/2020 a las 06:00

El grupo municipal de I-E en Tudela calificó ayer de “un error” la instalación de una zona de terrazas y veladores de bares durante el periodo estival en parte del céntrico paseo del Queiles, concretamente en el tramo comprendido entre el Cibercentro y la tirolina, entre las calles Pelairea y Díaz Bravo.



Indicó que no les parecen adecuadas “las formas” con las que el equipo de Gobierno de NA+ ha tramitado la licitación de estas terrazas -un máximo de diez-, “y tampoco el fondo”.



USO DEL ESPACIO PÚBLICO



En este sentido, la portavoz de I-E, Olga Risueño, se mostró contraria a la instalación de estas terrazas durante tres meses. Y es que no le parece adecuado ubicarlas “justo al lado de la residencia Real Casa de Misericordia y entre dos áreas de juego infantil”. “Nos parece un excesivo uso privativo del espacio público”, reflejó.



Por lo que se refiere a las formas, dijo que el 2 de julio, a las 15 horas, recibieron un informe de Intervención del Ayuntamiento contrario a la instalación de las terrazas. “Es en ese momento cuando tuvimos conocimiento, por primera vez, de que se estaba trabajando ese asunto”, indicó, al tiempo que añadió que al día siguiente recibieron la documentación completa del expediente y se les informó que se iba a llevar a la Junta de Gobierno Local para su aprobación ese mismo día con carácter de urgencia. Explicó que, “demostrando aún más la falta de planificación”, en la propia junta se enteraron de que el documento que les habían entregado había sufrido cambios. “Luego dicen que no apoyamos al sector. No, lo que no apoyamos son chapuzas hechas de estas maneras. En cualquier caso, y por prudencia, decidimos abstenernos para intentar solventar algunas dudas”, comentó.



Risueño consideró que con esta iniciativa “solo se beneficia a los bares del Casco Antiguo”. “Aun queriendo, como queremos, apoyar la actividad del sector de la hostelería en estos momentos difíciles en los que aún debemos cumplir con el distanciamiento social, no es bueno centrar la actividad, una vez más, en la zona del Casco Antiguo”, concluyó.