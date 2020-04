28/04/2020 a las 06:00

“Necesitamos ayuda para poder seguir ayudando a las capas más vulnerables de nuestra sociedad”. Este es el SOS que ha lanzado el servicio de atención a personas desfavorecidas Villa Javier de Tudela, al tiempo que reconoce que, de no recibir la citada ayuda “corremos el riesgo de no superar esta crisis”.



Y es que, como indican, la nueva situación en la que trabajan como consecuencia de la crisis del coronavirus está generando “un grave déficit presupuestario” a la Fundación Tudela Comparte, entidad que gestiona todos los servicios que oferta Villa Javier, como son el comedor social, autoservicio de alimentos gratuito El Capacico, acogida y acompañamiento, y cursos y talleres. Un déficit que estiman en unos 6.000 euros mensuales. “Y no es previsible que vayamos a recuperar la normalidad en los próximos meses por las características de un comedor solidario, muy similares a las de un establecimiento de hostelería”, dicen. En este sentido, afirman que el citado déficit será mayor o menor en función del tiempo que se prolongue esta situación, “pero seguro que durará bastante más de tres meses, debido al tipo de personas a las que atendemos, pertenecientes a sectores de alto riesgo, en su mayoría personas mayores, con problemas de salud, en viviendas precarias, etc...”.



Desde el 14 de mazo, coincidiendo con el inicio del estado de alarma y el confinamiento, hasta el 19 de abril, el Capacico ha atendido a 62 familias (230 personas de las que 121 son niños), distribuyendo 6.880 kilos de alimentos. Por su parte, el comedor social, en las mismas fechas, ha entregado 1.776 comidas y cenas y 291 desayunos a 56 personas.



MÁS AYUDA ALIMENTARIA



Como explican desde Villa Javier, en esta situación extraordinaria “ha aumentado el número de personas que nos ha pedido ayuda alimentaria”. De hecho, están atendiendo en el comedor a entre 10 y 12 usuarios más cada día “a los que damos comida, cena y desayuno para llevar y tomar en casa”, toda vez que desde el inicio de esta crisis está suspendido el servicio presencial del citado comedor. “Necesitamos comprar envases para llevar la comida, un gasto que no era necesario cuando el servicio era de comida presencial”, indican. También necesitan adquirir, a pesar de recibir algunas donaciones, material de protección individual para las personas que atienden a los usuarios.



Por lo que se refiere a las comidas y cenas que sirven, afirman que la Fundación Ilundáin las cocinaba los días laborables “con alimentos que les proporcionábamos de nuestras donaciones y alguna pequeña aportación por su parte, aprovechando la actividad formativa que realizan en la escuela taller de hostelería”. “Ahora tenemos que pagársela a un catering”, dicen. Añaden que los Servicios Sociales de Base “nos derivaban al comedor a 7 u 8 personas, con el correspondiente pago de los costes alimenticios, y ahora han optado por suprimirlo en este periodo, por lo que ya no contamos con ese ingreso”, explican.



A todo ello se suma que cerca del 20% del presupuesto anual de Villa Javier proviene de campañas o eventos como fiestas, conciertos, festivales o pinchopotes, “y es una vía de ingresos que no es probable que este año se vuelva a recuperar”, concluyen.

Las diferentes formas de colaborar

Desde Villa Javier, donde han realizado un vídeo solicitando ayuda, dijeron ayer que no reciben ningún dinero por la visualización del citado vídeo, saliendo así al paso de un mensaje en redes sociales en este sentido. La entidad indicó que las formas de colaborar son realizando una donación en su cuenta bancaria ES20 21005253220200048861 de La Caixa, indicando Covid 19 o Coronavirus en el concepto; o hacerse socio rellenando el formulario que hay en su web villajavier.org/colabora. Ante cualquier duda o propuesta, hay que llamar al 697 968072 (David), o enviar un correo a matilde@villajavier.org.