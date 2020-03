El Gobierno insiste en que no es necesario desinfectar calles

22/03/2020 a las 06:00

El Gobierno foral, a través de Salud Pública, insistió el sábado en que no considera necesaria la desinfección generalizada de vías urbanas, a pesar de que cada vez son más las localidades que lo están haciendo desde que Tudela comenzara con esta medida el jueves.



En un comunicado, anunció que ha establecido un procedimiento para unificar criterios sobre esta limpieza viaria. Lo que hace es reproducir, casi textualmente salvo algún detalle, las recomendaciones que publicó en su día el Ministerio de Sanidad.



Pero con una diferencia fundamental. Y es que introduce la frase citada anteriormente de que “con carácter general y en la situación actual, no se considera necesaria la desinfección generalizada de las vías urbanas”, algo que no concreta el Ministerio.



Sí añade que, de realizarse esta desinfección, como también señala el Ministerio, se efectuaría preferentemente en espacios más sensibles, tales como la proximidad de centros sanitarios o grandes supermercados.



También incluye la desinfección de bancos, farolas o cualquier otro elemento municipal en la vía pública con desinfectantes autorizados.



Ya cuando Tudela inició estas desinfecciones de calles el jueves, Salud Pública emitió una nota en la que consideraba que no era necesaria y se refería a las recomendaciones del Ministerio, que aseguraba que coinciden “básicamente” con la limpieza y desinfección habitual de las calles.



Salud Pública anunció ayer que este procedimiento para unificar criterios en la limpieza viaria ha sido remitido a todas las entidades locales de Navarra desde la dirección general de Administración Local del Gobierno foral.



CASO CURIOSO EN RIBAFORADA



El director general es Jesús María Rodríguez, que ocupó la alcaldía de Ribaforada hasta ser nombrado para este cargo. Le sucedió su teniente de alcalde, Tirso Calvo, que el sábado mismo anunció que este domingo, a las 20 horas, se va a llevar a cabo la desinfección de “todas” las calles de la localidad.



Por su parte, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, afirmó que ya tienen previsto hacer otra desinfección de calles la semana que viene, aparte de alrededores de residencias, centros de salud y hospital. “El Gobierno de España lo está haciendo. No hacemos nada que no haga la UME, tanto en edificios como en calles”, dijo.

