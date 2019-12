De la huerta tudelana... a la gran pantalla

28/12/2019 a las 06:00

“Cuando falleció mi padre, me di cuenta de que había pasado mucho tiempo con él en la huerta, pero que todavía me quedaba mucho por aprender. Se estaba perdiendo el oficio, así que un día, a las 5 de la mañana, le escribí a Patxi Uriz -director de cine- y le propuse contarlo porque era una pena que estos hortelanos se fueran sin dejarnos su legado. Probé suerte y a los 15 minutos recibí su respuesta. Me dijo que su padre también había sido hortelano, que era un tema que la había tocado la fibra

