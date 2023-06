Multa de 1.500 euros por no auxiliar al perro que había atropellado en Estella

multa de 1.500 euros que el Ayuntamiento de Estella impuso a un conductor que atropelló a un perro y no se detuvo a auxiliar al animal, que sufrió heridas, cuando podía haberlo hecho sin ningún tipo de riesgo. De esta manera, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona ratifica la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, que también avaló esta sanción. Un juzgado ha confirmado laque el Ayuntamiento deimpuso a un conductor queal animal, que sufrió heridas, cuando podía haberlo hecho sin ningún tipo de riesgo. De esta manera, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona ratifica la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, que también avaló esta sanción.

La sentencia recoge que la Ley Foral de Protección de los Animales de Compañía considera una infracción grave “la omisión de auxilio a un animal de cualquier especie, accidentado, herido o en peligro, cuando pueda hacerse sin ningún riesgo para sí mismo ni para terceros”. Y este comportamiento es el que llevó a cabo el conductor sancionado por el consistorio estellés.

Según recoge la sentencia, sobre las 14.57 horas del 12 de agosto de 2021, un vehículo azul pasó rápido por una calle de Estella y atropelló a un perro con las ruedas delanteras del vehículo. Su conductor “en ningún momento paró la marcha del vehículo, ni para preocuparse por las lesiones producidas al perro , ni para auxiliar al animal”, sigue el fallo, que añade que el perro estaba en compañía de unos niños, hijos de la persona que vive en esa calle y que fue la que avisó a la policía.

Después de realizar una serie de comprobaciones, el vehículo fue localizado. Así que la policía se personó en el domicilio del conductor. Según contó uno de los agentes, el hombre se mostró “sorprendido y avergonzado”, y admitió que había sido él con su vehículo. Se justificó diciendo que “no se enteró de que era tan grave” y que, como los niños no le dijeron nada, se marchó. La sentencia subraya que el hombre aceptó hacerse cargo del veterinario, pero posteriormente dijo que no estaba de acuerdo y no asumió ningún gasto. Los agentes le comunicaron que lo iban a proponer para sanción, algo que se materializó el 25 de marzo.

El conductor recurrió la multa, que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Navarra, y ahora también por la justicia. El magistrado resalta que en este caso hay presunción de veracidad por parte de los agentes, que ratificaron los hechos denunciados en sus dos informes. Y en ellos se constata que el recurrente pasó por ese lugar con su vehículo, vio a los niños y pudo auxiliar al animal herido. Por el contrario, destaca que el conductor no ha aportado ninguna prueba, más allá de negar los hechos. De este modo, la sentencia descarta que haya indefensión o vulneración del derecho de defensa y confirma también la multa por no asistir al animal.