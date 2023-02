Asociaciones de vecinos de Estella se unen en una coordinadora

hay otros más con problemas. Este miércoles, en la calle Tejería, fue la presentación de la nueva coordinadora de barrios de Estella , que aglutina -de momento- a once asociaciones vecinales. El escenario escogido no fue casual, sino para subrayar la desidia que, a su juicio, hay en Mancomunidad en el tema de los contenedores y recogida de residuos en el entorno. Y este vial , junto a la entrada a la calle San Lorenzo o en la gasolinera Marcelino son los tres puntos negros. Pero, añadieron,

Las asociaciones de San Miguel, Lizarra, el Puy, Casco Viejo, San Pedro, Iturrieta junto a grupos de vecinos de la calle Arróniz, Tafalla, Las Lomas, Tejería y comunidad Plaza San José, en la presentación de ayer indicaron que nacen por tanto con el objetivo de ser una voz única ante el Ayuntamiento y Mancomunidad y otros organismos que puedan tener responsabilidades en el bienestar de los residentes de la ciudad. Y es que, afirmaron, se han sentido ignorados cuando han acudido en solitario por lo que con la coordinadora quieren hacer bueno el dicho de “la unión hace la fuerza” ante sus quejas. Pero también en sus aportaciones porque, subrayaron, nacen igualmente con espíritu constructivo.

ACONFESIONAL Y APOLÍTICA

Además, hicieron especial hincapié en que nadie tendrá puestos dentro de la coordinadora, a la que definieron como aconfesional y apolítica; y manifestaron su interés en mantenerse en el tiempo para ser esta voz de los vecinos porque, insistieron, nacen con el compromiso de trasladar ante las instrucciones la voz de los residentes en la ciudad.

Precisamente para encauzar sus opiniones, quejas e iniciativas de mejor manera demandan la creación de una comisión de barrios donde, si no se puede tener voto, al menos tengan voz. Y es que, según expusieron, los consejos de barrio convocados por el Ayuntamiento para reunir a vecinos con las autoridades locales no funcionan. O no al cien por cien. “No acude mucha gente o no se enteran de las convocatorias. Lo mejor es que a cada responsable del barrio se nos traslade la información y nosotros nos encargamos de transmitirlas a nuestros vecinos”, explicó Enrique Echeverría Osés, de la asociación de vecinos de El Puy.

Esa sí que consideran su responsabilidad, informar a quienes residen junto a sus viviendas. “Pero no queremos hacerles el trabajo”, indicaron en varias ocasiones refiriéndose a Mancomunidad y Ayuntamiento de Estella. “No somos vigilantes ni tampoco quienes debemos denunciar, eso les corresponde a ellos y a su personal, como Policía Foral que patrulla las calles y está al tanto de desperfectos”. Y es que, aseguraron, han recibido malas contestaciones por amonestar a personas que estaban haciendo mal uso de los contenedores.

Pero ante eso, denunció desde el barrio de Lizarra, Jesús San Félix Chandía, se inhiben. “Acudimos a la Mancomunidad de Montejurra para criticar la dejadez en los contenedores y su respuesta fue mandarnos una circular en la que se recordaba a cuánto ascendían las sanciones por incumplimiento y el horario de los traperos de Emaús, pidiéndonos que lo pegáramos nosotros por los portales”, afirmó.

Y de la calle Tejería se indicó que, a petición de los vecinos se ha colocado un contenedor para dejar los restos de podas ya que esta calle está junto a la urbanización de El Puy donde hay muchos unifamiliares y adosados con jardín. Pero, criticaron, su altura impide a la mayoría el uso si no es con escalera. Y ni aún así, por la inestabilidad que supone subir con peso. Afirmaron, además, que en esta calle también se demandó un contenedor de vidrio. “Y el que pusieron estaba todo roto. Cuando nos quejamos se nos contestó que la culpa era de la empresa encargada de su fabricación y que era difícil reclamar porque tenían un grupo jurídico muy potente contra el que poco se podía hacer”.

Respuestas que, confían, como coordinadora con mayor presencia y voces no reciban cuando planteen cuestiones como -indicaron en la presentación- barreras arquitectónicas; basuras, contenedores y alrededores; limpieza de las calles y papeleras; estado de las aceras y calzadas, señalización, baches, baldosas, irregularidades o zonas resbaladizas; alumbrado público;paradas de autobús y paredes o calles pintadas que degradan Estella.

"REUNIONES DECEPCIONANTES"