Manos voluntarias para librar de suciedad el río Ega a su paso por Estella

se vea a un grupo de voluntarios limpiando las aguas del río Ega a su paso por Estella respondiendo así a la convocatoria que anualmente hace la comisión municipal de Es habitual que, por estas fechas,respondiendo así a la convocatoria que anualmente hace la comisión municipal de Medio Ambiente . Pero esta vez se trata de la segunda campaña ya que, en mayo y debido a la riada, el Ayuntamiento junto a Cruz Roja organizó otra jornada para librar las aguas del os residuos que trajo la recrecida.

Este sábado, acudieron desde las diez y media de la mañana, representantes de Anfas, d el barrio de San Miguel, de la sociedad de cazadores y Pescadores, Ega Kayak, Oncineda y Anasaps, además del edil de Medio Ambiente, Txemi Pérez de Eulate y la técnica de la comisión, Inma Alonso.

Citados en el entorno del bar La Hormiga, el Ayuntamiento de Estella les proporcionó guantes, así como los bastones con pinzas para ‘atrapar’ la basura de las orillas. Por su parte, los dos voluntarios de Ega Kayak, se trasladaron aguas adentro a la trasera de la avenida Yerri. “Allí, justamente detrás de la casa de apuestas, se acumula mucha suciedad con latas de bebidas”, indicaba Alain Goyache Casanellas, de 31 años e ingeniero.

Su compañero, Gustavo Vergara Arróniz, de 46 años y encargado de fábrica, había acudido con su hijo de 8 años Lókiz Vergara García. “Ha querido venir él”, decía mientras el pequeño comentaba que lo hacía porque le gustaba mucho el río y había que cuidarlo. Su padre, veterano ya en estas labores, comentaba que a lo largo de estos años se ha encontrado colchones, somieres y hasta carros de compra.

En cambio para Carlos Santoni Escuela, de 33 años y médico, era su primera vez. “Llevo poco tiempo en Estella, un año, y este es un sitio (el parque de Los Llanos) que me gusta mucho para pasear. Y cuando vengo me da mucha pena ver el estado de suciedad de las orillas. Por eso cuando me enteré por las redes sociales que hacían un llamamiento para apuntarse, me vine”.

HASTA UNA BICICLETA

A su lado estaba Xabier Elizalde Gaztea, profesor de 36 años y vecino de Estella, al que también le gusta estar por los Llanos. “Y me gusta también verlo limpio por lo que suelo participar en esta iniciativa. “Me he llegado a encontrar hasta una bici. Supongo que nos falta un poco de concienciación a la hora de cuidar de nuestro entorno”.

Precisamente eso es lo que se pretende desde Anfas, que los usuarios además del ayudar a mantener limpio el velar por la naturaleza. “O conocer cómo funciona un río. Te preguntan mucho y eso es bueno porque te permite, a través de su curiosidad y a su ritmo, explicarles cosas. Por ejemplo, hoy uno se ha interesado por cómo es un mar”, narraba Judith Presa Flamarique, de 27 años y responde de ocio de Anfas. , que los usuarios además del ayudar a mantener limpio el Ega aprendan también a. “O conocer cómo funciona un río. Te preguntan mucho y eso es bueno porque te permite, a través de su curiosidad y a su ritmo, explicarles cosas. Por ejemplo, hoy uno se ha interesado por cómo es un mar”, narraba Judith Presa Flamarique, de 27 años y responde de ocio de Anfas.