Tres zonas de uso canino para la negociación en Estella

Actualizada 21/06/2020 a las 06:00

Tres zonas de esparcimiento canino para la negociación de un pequeño porcentaje del remanente de tesorería en Estella, 35.000 euros de la cantidad de 1,1 millones disponible. Navarra Suma incluía el viernes en su propuesta de partidas una posibilidad que quedó en fase de memoria valorada durante su mandato y que precisa ahora de ser consensuado entre los distintos grupos municipales como el resto de iniciativas puestas sobre la mesa. Mientras se aborda, la pregunta inmediata conduce al dónde. ¿Cuáles son los escenarios que se plantean para que los perros puedan estar sueltos en diferentes espacios de la ciudad?

El área de Urbanismo, a través de la oficina técnica municipal, definió tres lugares distantes entre sí pero próximos cada uno de ello a barrios diferentes. El principal, el de mayor tamaño, se asentaría según lo establecido en las memorias sobre el mismo pipican ya existente en el parque de Los Llanos. Su anchura se mantiene, pero gana en longitud con el fin de permitir dos áreas diferenciadas para perros pequeños y otros de mayor tamaño. Es el único de los tres en los que esa separación resulta viable.

Para encontrar el siguiente de los tres previstos hay que cruzar el río y dirigirse hacia el entorno del Santo Sepulcro. Allí, al final de la calle Curtidores pegado al centro Ordoiz y en una extensión verde junto al Ega, se plantea el segundo. El tercero queda justo en el otro extremo de la ciudad, al final de la calle Navarro Villoslada en una pequeña superficie ajardinada de uso residual junto a un aparcamiento en fondo de saco.

La siguiente cuestión responde al cómo. ¿Cuál es su diseño, mobiliario y el resto de características físicas? Algunos de los elementos dibujados son comunes. Por ejemplo, nada de vallas de madera sino cierres metálicos para una mejor conservación. Doble puerta, un perímetro cimentado para que no se escarbe, hierba, suelo duro y arenero. También otros aspectos como un sistema expendedor de bolsas, papeleras y fuente con doble dispensador donde no se cuenta con ella, así como bancos para los propietarios de las mascotas se han tenido en consideración en un planteamiento al que se refiere la ex edil de Urbanismo, Marta Ruiz de Alda. “Es algo para lo que se contaba ya con los presupuestos de las empresas, que se quedó a falta del decreto de alcaldía para adjudicarlo y que vemos muy interesante ejecutar. Mejora la zona que ya existe y crea esas dos nuevas en la periferia para que quienes vivan más lejos de Los Llanos no tengan que ir necesariamente”, subraya.

Sin normativa vigente que concrete las características de estos espacios, se contó a modo de guía con un documento elaborado sobre la materia desde la asociación Egapeludos. Una guía sobre cómo deben ser estos escenarios avalada por el sello de las protectoras de animales de Navarra.