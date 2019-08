Dos concejales de Bildu sacan la ikurriña al balcón consistorial

Actualizada 03/08/2019 a las 08:41

Dos concejales de EH Bildu en Estella, Unai Errazquin y Edurne Ruiz, aprovecharon el turno que tras el inicio festivo se otorga a los ediles de todos los grupos para que lancen sus propios cohetes para sacar la ikurriña al balcón consistorial y alzarla con los brazos en alto mostrándola a la calle. Protagonizaron los únicos momentos de tensión del lanzamiento porque su acción provocó pitidos y abucheos entre el público mientras, dentro de la sala del balcón, sus compañeros aplaudían el gesto. El jefe de Policía Municipal, Rodrigo García de Galdiano, impidió que la colocaran en el balcón siguiendo el operativo que se había ya previsto para evitarlo.

El intento de Bildu se produce tras una legislatura en la que, con el grupo abertzale en la alcaldía, la colocación reiterada de la enseña vasca junto a las banderas oficiales de España, Navarra y Estella -la europea no cuelga del balcón de Estella- se ha traducido en sentencias contrarias con sucesivas condenas a costas. El alcalde, Gonzalo Fuentes, señalaba que este tipo de acciones no “marcan ni marcarán” las fiestas de la ciudad y se refería a lo que se ha pagado por estas cuestiones. “Esas obsesiones identitarias no cesan y no lo vamos a consentir. Ha habido una reacción rápida por parte de Policía, como estaba previsto, y se ha podido evitar”, señalaba para lanzar la petición de “dejar de politizar y pervertir un cohete único”.

Jorge Crespo, portavoz del PSN, se refería también después a lo ocurrido. “Nosotros creemos que en el cohete deben estar las banderas que legalmente tienen que hacerlo. Sería interesante que EH Bildu se hiciera cargo de las denuncias de la pasada legislatura y que representaran un poco más a la ciudad y no solo a los suyos”, añadió. Desde EH Bildu, el portavoz Koldo Leoz apoyó la actuación de sus compañeros para que “todos los símbolos que representan al 100% de la ciudad” estén en el cohete” e indicó que él se siente representado por las banderas de “Estella, Navarra y la ikurriña”.

