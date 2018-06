Iker Galdeano Sanz, elegido alcalde infantil de Estella

Estella comienza la cuenta atrás para la celebración de sus fiestas patronales, que arrancarán el 3 de agosto con el Viernes de Gigantes. Y lo hace cumpliendo con las tradiciones que marcan el guión previo al festivo y entre las que se encuentra el nombramiento de la corporación infantil. Un equipo que, este año, encabezará Iker Galdeano Sanz. Con 11 años y alumno de sexto de Primaria del colegio Mater Dei, Galdeano fue el último en elegir la porción del rosco, la que contenía el haba. “Pensaba que no me iba a tocar porque yo he sido el único que no ha podido elegir el trozo. Pero, en cuando he dado el primer mordisco, la he visto”, aseguró Iker Galdeano.



Galdeano será quien lance el cohete desde el balcón consistorial y presidirá los actos de ese martes, 7 de agosto, junto al resto de sus compañeros, que nutrirán una corporación de 17 pequeños ediles, alumnos de 3º a 6º de Primaria de los cuatro colegios de la ciudad. El martes se les convocó a todos en el salón de plenos en un acto que presidió el alcalde Koldo Leoz, en el marco del 40 aniversario de la tradición. Una costumbre que estrenó Ana Rosa Vergarechea García en 1978, con Moisés Andueza como primer edil de la era democrática en Estella.



Ella fue la sorpresa de esta edición. “Siempre es un empleado municipal quien reparte el rosco. Pero, este año, es Ana Rosa Vergarechea quien asume esa labor”, anunció Leoz. Vergarechea recordó cómo vivió el día de su elección. “Estábamos ocho chicos y ocho chicas y hubo un empate. En la segunda vuelta, uno de ellos me votó”. Una imagen, dijo, muy diferente a la de hoy. “Entonces no venía la prensa, solo Jesús Chasco con su cámara de fotos. Nos ponían de pie y se votaba”.



TENIENTE DE ALCALDÍA



El martes lo decidió el azar, aunque a Iker Galdeano la responsabilidad en el Ayuntamiento le viene de familia. Su padre Ricardo, que el martes le acompañó en el nombramiento, fue miembro de esa primera corporación infantil y su abuelo, Ricardo Galdeano, presidió el Consistorio estellés tras ser elegido para el mandato 1983-1987. El pequeño de la familia nombró él mismo a sus tenientes de alcaldía. Compartirá sus obligaciones con Íñigo Blanco Zudaire, del colegio Santa Ana; Rubén Jorndana Ruiz y Juan José Morán López, de Remontival; y Noa Jordana Sáez, de Ikastola Lizarra.



Antes de posar para la fotografía de rigor en la escalinata del ayuntamiento, Ana Rosa Vergarechea recordó qué fue lo que ella demandó cuando fue alcaldesa infantil. “Pedí un polideportivo. Y se hizo, aunque 15 años después”. Otra nueva infraestructura deportiva solicitó Iker Galdeano. “Me gustaría que hubiese un nuevo campo de fútbol porque Merkatondoa se queda pequeño”, instó Iker Galdeano.



CLAVES



1. El resto de la corporación. Los ediles que completan la agrupación son los alumnos de Remontival María Dolores Etayo Jiménez, Araia Aramendía Iturralde y Ianire Arenaza Apezteguía; los escolares de Lizarra Ikastola Nahikari López Roso Ríos, Adrián Berruela Sádaba y Kepa Leza Medizábal. De Santa Ana, asumirán responsabilidades Susana González El Busto, Blanca Jiménez Echeverría y Michael Joel Ácaro Logroño y, de Mater Dei, Diego Canela Pascual, Mikel Martínez de Estívariz Santesteban y Eva Ustárroz Gómez.



2. Su papel en fiestas. Tanto los concejales, como el alcalde y los tenientes de alcaldía, tendrán que estar el martes 7 de agosto en el ayuntamiento de Estella a las 11.30 horas, cuando comenzará un programa de actos diseñado para los más pequeños. A las 12 horas, Iker Galdeano, prenderá la mecha del cohete.

