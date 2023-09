Los 1.200 habitantes de Cárcar se quedan sin la única tienda

vecinos y vecinas de nostalgia en el calendario el día 30 de septiembre. Este sábado 30 de septiembre Carnicería Montalvo, la única tienda de alimentación del pueblo, echa el cierre. Se despide así un negocio familiar que cesa la actividad en su tercera generación y que, aparte de carne, ha venido ofreciendo la venta de pan, pescado congelado, yogures y un sinfín de productos más. La falta de relevo generacional pone el punto final a la historia de un comercio centenario que ha tenido en el establecimiento de la calle Hospital el último de los tres locales que la familia Montalvo ha ido regentando. Losde Cárcar miran conel día 30 de septiembre. Este sábado 30 de septiembre, ladel pueblo,. Se despide así un negocio familiar que cesa la actividad en su tercera generación y que, aparte de carne, ha venido ofreciendo la venta dey un. Lapone el punto final a la historia de un comercio centenario que ha tenido en el establecimiento de la calle Hospital el último de los tres locales que la familia Montalvo ha ido regentando.

Tras el mostrador en la última etapa han estado Javier Montalvo y Yadelis Acosta. Sin querer ningún protagonismo, hicieron llegar un mensaje por WhatsApp a los vecinos y vecinas anunciando el cierre y transmitiendo su agradecimiento por la confianza depositada en el establecimiento. Un sentimiento, el de agradecimiento, que es mutuo. “El trato ha sido siempre maravilloso. En todo momento se han preocupado de servir y atender, incluso, a personas mayores o vecinos y vecinas que por algún problema de salud no podían venir a la tienda les han hecho llegar la compra”, relataba Dora Carbonell. “Y en la pandemia no pararon de trabajar para que a nadie nos faltase nada”, añadía Lucía Mendaza.

Estas dos vecinas formaban parte del grupo que este miércoles 27 de septiembre por la mañana se acercó hasta la tienda para reflejar el sentimiento de agradecimiento hacia los tenderos. Un agradecimiento que se mezclaba también con la pena que les embarga a los carcareses ante el cierre de la única tienda de alimentación de un pueblo con 1.200 habitantes y un alto porcentaje de gente mayor entre la población, para quienes la posibilidad de desplazarse a por los productos diarios de alimentación se torna más complicada.

Las vecinas destacaban también la labor social como punto de encuentro que ha supuesto la tienda. “Alguna recogida de firmas que ha habido se ha centralizado aquí y también ha sido el lugar en el que me he reencontrado con vecinos y vecinas a los que llevaba tiempo sin ver. Tengo muy buenos recuerdos de lo vivido en su interior”, destacaba Carbonell. Queda ahora entre todos los vecinos la incertidumbre de si alguna persona emprendedora apostará por Cárcar para abrir una nueva tienda de alimentación. “Es vital para un pueblo si no queremos que se muera”, reconocían.