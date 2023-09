El Sindicato Médico critica el "cierre casi total" de Ginecología en el Hospital de Estella "por falta de facultativos"

Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha criticado "el cierre casi total" del Servicio de Ginecología y Obstetricia del El(SMN) hadel Hospital García Orcoyen de Estell a "por falta de facultativos".

"Ya hace varios meses que los facultativos del Servicio de Ginecología venían avisando de la falta de profesionales para cubrir no sólo las guardias sino la asistencia diaria. A pesar de haber advertido con antelación a la gerencia del Área de Estella, ésta ha ignorado el problema, despreciando la oportunidad de contratar a nuevos facultativos y consolidar a los existentes", ha reprochado el sindicato en una nota.

Según afirma, "durante este verano la atención a la población se ha realizado gracias al sobresfuerzo realizado tanto por ginecólogas de Estella como de Pamplona, que incluso habiendo realizado guardias de 24h han seguido trabajando al día siguiente, sin poder realizar el descanso reglamentario". "En la actualidad, y por diversas causas, solo está trabajando un facultativo de los 8 que componen la plantilla", ha señalado.

El SMN ha asegurado que la semana pasada intentó contactar con la gerencia del hospital sin recibir respuesta. "Tampoco ha aportado ideas ni soluciones para poder restablecer las prestaciones sanitarias en este ámbito que ha tenido hasta ahora la población de esta área", ha criticado la organización, que ha asegurado que se ha empezado a "derivar parturientas a Pamplona".

"Navarra sigue siendo una de las pocas comunidades autónomas que no tiene definidas, ni por tanto incentivadas, las plazas de difícil cobertura. Sigue siendo una de las comunidades autónomas que peor retribuye a los facultativos y donde más han empeorado las condiciones laborales del colectivo. Llevamos años de inacción por parte de una Administración, que aún sigue ensimismada en el recuerdo de 'la mejor sanidad de España' que fuimos", ha criticado.

"Estella no puede esperar, su población no puede quedarse desasistida y los médicos no pueden multiplicarse a costa de jornadas interminables sin derecho a descansos", ha manifestado.