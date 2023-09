Bildu pide cesar al jefe de policía de Estella por una responsabilidad que ya no tiene

cesar al jefe de policía municipal de la localidad, Rodrigo García de Galdeano, quien tomó posesión de su cargo el pasado 5 de julio. En el escrito, la coalición abertzale expone que García de Galdeano “es administrador único de la empresa J10 Plastics S.L. desde el 28 de octubre de 2016 y con duración indefinida”. Aseguran desde EH Bildu que pueden acreditar dicha afirmación con un certificado del Registro Mercantil de Pamplona expedido el pasado lunes, día 4 de septiembre. Un documento éste que el grupo municipal adjuntó junto a la instancia. El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Estella presentó este martes a primera hora de la mañana una instancia, firmada por los cinco concejales, por la cual instaba a la alcaldesa, Marta Ruiz de Alda (UPN), a, quien tomó posesión de su cargo el pasado 5 de julio. En el escrito, la coalición abertzale expone que García de Galdeano “es administrador único de la empresa J10 Plastics S.L. desde el 28 de octubre de 2016 y con duración indefinida”. Aseguran desde EH Bildu que pueden acreditar dicha afirmación con un certificado del Registro Mercantil de Pamplona expedido el pasado lunes, día 4 de septiembre. Un documento éste que el grupo municipal adjuntó junto a la instancia.

Indica la formación que, según la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra, en su artículo 29 “el ejercicio del cargo de jefe o jefa de policía será incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo en la Administración Pública y con toda la actividad laboral, mercantil o profesional”. Aseguran que, debido a ello, el nombramiento “nunca debió haberse producido por ser de forma clara y manifiesta incompatible con el artículo 29 de dicha ley”.

Preguntado por este periódico, poco después de la presentación en el registro del Ayuntamiento de la ciudad del Ega de la instancia, el jefe de Policía Municipal de Estella aseguró que el mismo día de su nombramiento, el 5 de julio, acudió al notario para cesar en su responsabilidad como administrador de dicha empresa. “Ya no soy administrador. Conozco perfectamente la ley y el mismo día de mi nombramiento resolví en el notario los trámites necesarios. Desconozco por qué todavía no se ha actualizado la información en el registro mercantil pero el cese está hecho desde el 5 de julio y ante notario”, explicó Rodrigo García de Galdeano, quien dijo, a primera hora de la mañana, no tener conocimiento de la instancia presentada por el grupo de EH Bildu y, dadas las explicaciones sobre los hechos por los que la coalición abertzale pedía a la alcaldesa su cese, no quiso hacer ningún comentario más al respecto.