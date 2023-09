UPN presenta una moción de censura en Lerín para arrebatar la alcaldía a Consuelo Ochoa

UPN y Alternativa Lerín han registrado una moción de censura en el ayuntamiento para desbancar de la alcaldía a Consuelo Ochoa (Plataforma Lerín) que el pasado mes de junio revalidó la alcaldía porque un concejal de la formación regionalista, en contra de lo dictaminado por su partido, votó en contra. Tras los pasados comicios municipales del 28 de mayo, la Plataforma Lerín fue la lista más votada obtuvo cuatro concejales, los mismos que logró UPN. Por su parte, Alternativa Lerín, logró un representante, Marcelino Azcoiti, quien ya había sido alcalde de Lerín con anterioridad bajo las siglas entonces de UPN.

El pleno de investidura del 17 de junio no estuvo exento de polémica pues tras aparecer la papeleta en blanco muchas miradas apuntaban a Azcoiti que, en todo momento, defendió su apoyo a los regionalistas tal y como habían acordado. Días más tarde, Javier Guembe anunció que había sido él quien rompió la disciplina de voto, propiciando un nuevo mandato para Consuelo Ochoa, y acabó dimitiendo. Aunque los regionalistas ya habían anunciado su intención de presentar una moción de censura todo se ha precipitado esta semana. El pasado miércoles se celebró un pleno extraordinario, sin la presencia de la alcaldesa que está de vacaciones, en el que tomaron posesión dos concejales, uno de la Plataforma de Lerín, Sergio Cotelo; y el de UPN, Tsvetan Rusev, que sustituye al dimitido Guembe.

Menos de veinticuatro horas después, el jueves por la mañana, UPN y Alternativa Lerín presentaron la moción de censura. Esmeralda Maso, portavoz de UPN y futura alcaldesa de la localidad si prospera la moción, se refería a la aritmética de los números. “Nuestros cuatro concejales más el que tiene Alternativa Lerín suman cinco. Número suficiente para un cambio con dos agrupaciones afines y que compartimos muchos aspectos en nuestros programas electorales. Esta moción viene a refrendar lo que tenía que haber sucedido el 17 de junio y no fue. Con Marcelino ya hemos empezado a trabajar para definir las líneas de trabajo a seguir”, indicaba. Aseguró Maso que Consuelo Ochoa sabía de la intención de presentar la moción y lamentó que el pleno extraordinario del miércoles tuviera que convocarse por una instancia presentada por la propia Maso ya que, insistió, Ochoa no convocó la sesión extraordinaria cuando los regionalistas le pidieron antes de fiestas.

“Quiero dejar claro que a mi no me hace gracia ser alcaldesa por una moción de censura. Y también quiero remarcar que durante estos tres meses no hemos entorpecido el trabajo del ayuntamiento, todo lo contrario hemos mostrado nuestra disposición a trabajar y ayudar como en las pasadas fiestas patronales”, remarcó. Presentada la moción hay un plazo de diez días hábiles para convocar el pleno por lo que todo apunta que la sesión en la que se debata y apruebe la moción de censura será el 14 de septiembre a las doce del mediodía.

Todo esto ha sucedido en Lerín con la actual alcaldesa de vacaciones. Consuelo Ochoa regresa al ayuntamiento el próximo 4 de septiembre y este viernes reconocía que todo lo que está sucediendo “es la crónica de una muerte anunciada”. Lamentó eso sí las formas en que se ha gestado todo. “Han aprovechado que no estaba para hacer todo deprisa y corriendo. Entiendo que es porque UPN, como partido y estructura, tiene unos intereses en juego como puede ser por ejemplo la Mancomunidad de Montejurra”, dijo Ochoa.

Añadió además que esta moción no le va a retirar del ayuntamiento y que tanto ella como su grupos van a seguir trabajando “por y para Lerín”. “¿Triste? Más que triste estoy temerosa de los proyectos importantes para Lerín que se puedan quedar por el camino. Pero nosotros vamos a seguir trabajando y fiscalizando todo”, concluyó.