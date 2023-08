Mendavia reúne a 72 'Suberviolas' de diferentes puntos de España

Setenta y dos personas vinculadas al apellido 'Suberviola' se concentraron el pasado sábado, 5 de agosto, en Mendavia. Familias y desconocidos a los que hasta ese día unía tan solo el apellido se reunieron en esta villa ribera para disfrutar y enmarcar este primer encuentro. Además de la comida de los ‘Suberviolas’, la jornada contó con una visita guiada al barrio histórico, -con las historiadoras Legardi y Angelines Elvira Elvira como cicerones-; una visita a las bodegas de Cava Mainegra, con los hermanos Gabriel, Julia, Abel y Sara Suberviola, así como la comida en el frontón municipal.

A este primer encuentro acudieron ‘Suberviolas’ de Valencia, Logroño, Palma de Mallorca, Barcelona y de la localidad anfitriona, Mendavia. También respondieron al encuentro personas de Reus, Andorra, Pamplona, Bilbao, San Sebastián e incluso de Alemania y Argentina, aunque a última hora no pudieron asistir.

El esfuerzo de recorrer 800 kilómetros para una estancia de dos días en Mendavia no fue un impedimento para Lola Suberviola Alberdi, de 76 años, nacida en Murcia pero afincada en Palma de Mallorca. Por su carácter aventurero, no dudó ni un momento en acudir al encuentro y aseguraba que regresaba a Mallorca con la satisfacción de haberse acercado un poco más a sus antepasados.

“Venía buscando las raíces de mi padre y además me he encontrado a otra rama inesperada de la familia. He conocido a unas primas que sabía que existían pero no conocía. Así que me voy muy satisfecha de este encuentro muy emotivo, cariñoso y maravilloso, en una localidad súper hospitalaria. Me voy feliz, de verdad”, relataba.

Similares sensaciones experimentaron Victoria y Pilar Suberviola Rada, de Barcelona; María Jesús Suberviola Gil de Elulz, de Villatuerta; Begoña Suberviola Albisua, de Estella y Víctor Suberviola Collados, de Valencia. “Este evento ha sido maravilloso. Además de pasar un día magnífico, nos ha permitido conocer a otras personas con nuestro mismo apellido y que tendría que haber conocido hace veinte años”, apuntaba Víctor que decía considerarse “más navarro que valenciano”.

La alcaldesa de Mendavia, María José Verano, también estuvo en el evento. “Actos como este hacen historia en la localidad. Está muy bien que las personas tenga inquietudes y quieran buscar sus orígenes. Somos un pueblo con identidad propia y eso está muy bien”, valoró.