El sabor de las denominaciones vuelve a Mendavia

Con esta feria, el Ayuntamiento de Mendavia persigue poner en valor y promocionar tanto sus productos como su historia, que la tiene.

Aunque los actos comenzaron el sábado, la jornada central de la feria se celebró ayer domingo con su apertura a las once de la mañana. Bajo un ambiente tradicional, las calles Jazmines, Blanca de Navarra, Virgen de Legarda, Plaza de San Isidro y San Antón fueron el centro de atención donde transcurrieron los actos y se instalaron los 54 puestos. Una vez más las once denominaciones de calidad de esta villa, quisieron reivindicar el producto local, navarro y de calidad.

Los asistentes pudieron degustar los productos de las conserveras Viuda de Cayo Sainz, La Catedral, Gilvermar, Juanchu, Vela/Endine, Agrícola La Maja, Bodegas Barón de Ley, Marqués del Atrio ,Cava Mainegra y MCA.

A las doce de la mañana llegó el pregón, de Alberto Rodríguez Cota, nacido en Ciudad Real, afincado en Pamplona y vinculado a Mendavia desde hace 18 años. Fue encargado de una tienda gourmet en la calle Estafeta. Su pregón fue muy ameno y tuvo como protagonistas los recuerdos verídicos de la gastronomía de calidad que posee Mendavia.

“Cuando me lo comunicó la alcaldesa no me lo podía creer. Es un honor ser el pregonero en una fiesta tan importante donde se dan cita once denominaciones. Gastronómicamente esto tiene un gran valor”, aducía el pregonero. A su lado, la alcaldesa María José Verano y la presidenta de Navarra, María Chivite , que tuvo unas palabras muy positivas sobre esta feria:Es un orgullo para los mendavieses y también para Navarra”.