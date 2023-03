Alfredo Larreta, un buen sembrador

El pasado miércoles falleció en Estella Alfredo Larreta Anocíbar, misionero del Verbo Divino nacido en Echauri, donde estaba destinado su padre, el 31 de diciembre de 1935. Un nutrido número de familiares, compañeros religiosos y laicos, amigos, alumnos y feligreses del valle de Yerri, nos reunimos en la tarde del jueves para decir adiós a una persona querida y a un hombre sabio que lo dio todo por su tierra.

Su vocación religiosa se fraguó a fuego lento en el más puro estilo germánico, con la disciplina y la austeridad por bandera, y tras los estudios religiosos y civiles -psicología en la Complutense- fue ordenado sacerdote en 1967.

Hombre inquieto y de mente abierta, marcado por el Concilio Vaticano II que tantas esperanzas suscitó en aquellos años, el diálogo entre la fe vivida comunitariamente y la cultura, y la preocupación por los jóvenes marcaron sus primeros años de vida sacerdotal y religiosa. Su destino natural era la misión en tierras lejanas, siguiendo el carisma de la orden, pero la suya tomó forma mucho más cerca y en un ámbito bien distinto. En 1975 se creó el Instituto de Estella, provisionalmente ubicado en el colegio-seminario del Verbo Divino, y Alfredo Larreta pasó a ser el profesor de religión de este, donde permaneció 25 años hasta su jubilación. Allí le conocí, allí trabajamos y colaboramos juntos y, pese a las diferentes trayectorias vitales, la relación y amistad han permanecido incólumes.

Alfredo fue el profesor de religión por excelencia, referencia para otros muchos en fondo y forma. Bien formado en contenidos, con sentida vocación docente e innovador en materia pedagógica, sus clases no eran catequesis doctrinales al uso, sino ejemplo de preocupación por la formación integral, donde lo humano y lo trascendente se daban armónica-mente la mano de forma amena, comprometida y aceptada de buen grado. ¡Qué difícil ser profesor de religión ayer y hoy en el ambiente secularizado de un centro público! Alfredo fue un ejemplo, un espejo en el que mirarse y una referencia incuestionable.

Llegado a la jubilación, no optó por lo más fácil: pasar el resto de sus días dedicado a los múltiples proyectos culturales que propició y en los que estaba inmerso, sino que aceptó hacerse cargo de una serie de parroquias rurales del valle de Yerri, acompañando a sus vecinos, a partir de ahora feligreses y amigos, en su camino de fe, y tratando de mejorar el ornato de sus templos, a los que dedicó tiempo y preocupación con resultados palpables. Los ramos de flores de instituciones y familias del valle que acompañaron su féretro acreditan el cariño de una feligresía agradecida. Pero Alfredo Larreta, además de sacerdote, fue un ciudadano comprometido con la cultura de su tierra y de sus vecinos, y se convirtió en sembrador de iniciativas y animador de vocaciones variopintas. Doy fe de ello, porque viví en primera persona algunos de estos procesos. Aquella Aula de Arqueología que acogía a profesores y alumnos dirigidos por él y por su hermano Javier, dio pronto paso al Centro de Estudios Tierra Estella, institución dedicada al estudio y divulgación de la historia, la cultura y el territorio de la merindad, y que tan buenos frutos ha deparado desde entonces. Muchos yacimientos arqueológicos, edificios religiosos y civiles, y lugares de interés, le deben su conocimiento, estudio y restauración. Citaré solo uno, sin duda el más relevante. Sin su dedicación e insistencia, la villa romana de Arellano hoy no sería la gran referencia de época romana de Tierra Estella ni el ejemplo de que la cultura debe de ser parte no solo del pasado, sino también del futuro de nuestra Navarra rural. El 25 de noviembre de 2010, ya enfermo y retirado, fue homenajeado por sus compañeros y la placa que se le entregó no pudo ser más explícita: “El Centro de Estudios Tierra Estella a Alfredo Larreta Anocíbar, su inspirador, fundador y alma”.

Descansa en paz, Alfredo, en la tierra que tanto amaste y que te acoge agradecida. Que el Padre Bueno en quien confiamos, premie tus esfuerzos en favor de la mejora espiritual y material de los hermanos por los que trabajaste y te acoja en su seno.

Román Felones Morrás es amigo del fallecido.