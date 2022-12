Artazu. Ocho de los diez niños que viajaban enEcharren y en Guirguillano, más cerca del alto, unos minutos antes. A apenas un par de kilómetros carretera arriba del accidente se encuentra. Ocho de los diez niños que viajaban en el microbús accidentado se subieron al mismo poco después de las ocho y media de la mañana. Los otros dos, lo hicieron eny en, más cerca del alto, unos minutos antes.

Un par de horas más tarde, apenas se ve gente en las calles de la localidad. A Maider, que se encontraba en el colegio de las Hermanas Uriz Pi de Sarriguren donde trabaja como profesora, le llamó su hermana por teléfono para darle la noticia. Dos hijos suyos, de 11 y 9 años viajaban en el autobús. “Me he llevado un susto enorme, pero enseguida me han tranquilizado porque me han dicho que los dos estaban bien”.

Tras el accidente, su cuñada fue a por los chavales y los subió al pueblo. Irune, su hija mayor, le contó que “notó que el autobús iba más rápido de lo habitual y que sintió el golpe”. “Afortunadamente todos iban con el cinturón de seguridad”, afirma Maider, porque “podía haber sido mucho peor; la curva del corral es muy peligrosa y si no es por el quitamiedos habrían caído al barranco”, comenta. Sus hijos, y toda la familia, siguen con el susto en el cuerpo. “Hoy por la tarde no irán al colegio, es todavía muy pronto; fiesta para todos”, concluye.

Otro vecino del pueblo comenta que “ahora la carretera de Artazu a Puente está mejor, aunque esa curva es muy mala”.

El responsable de la empresa Fonseca, propietaria del microbús, comenta en el lugar del accidente que “el cuidador ha roto el cristal de la parte de atrás con el martillo y ha evacuado a los chicos por allí”.

Insiste en que todos los niños iban sujetos con el cinturón de seguridad y que dos de los trasladados, de carácter leve, lo han sido por la presión de este sobre el abdomen. El tercero, con una herida en el brazo, se ha cortado con los cristales de las ventanas rotas en el momento del impacto. “Los padres de los demás han llegado enseguida y se han llevado a los críos a sus casas”.

