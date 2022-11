Fernando Gómez Velasco: "Tierras de Iranzu es un lugar de contrastes"

De profesión, rastreador. Así resume Fernando Gómez Velasco (1982, Segovia) un amplio curriculum que incluye trabajo en más de 30 países, instructor, guarda forestal y con formación en Estados Unidos o Bulgaria. Su último trabajo, en el que firma junto a su mujer Paloma Troya Santamaría (1972, Logroño), con la colaboración especial de su hija Elvira, se titula Huellas rastros al abrigo del parque natural de Urbasa-Andía. La pareja, afincada en el valle de Egüés, invirtió un año en rastrear flora, fauna y gentes de Tierras de Iranzu, en la comarca estellesa, para publicar esta guía, a la venta por 18 euros en librerías o la sede de la asociación turística Tierras de Iranzu (C/Nueva, 22,Arizala)

¿Por qué Tierras de Iranzu?

Lo que me llamó la atención es que es una tierra de contrastes;un día rastreas al gato montés a las puertas del Parque Natural de Urbasa Andía y, a quince minutos, en la cañada encontrarte con especies mediterráneas. Y me gustó también mucho que fuera del fin de semana, donde se produce la aglomeración de la gente, en cualquiera de los caminos que hay entrar era como mágico, sobre todo en otoño y en invierno; esa soledad, sin perturbaciones de nada, conectado con el entorno. Casi era una medicina. Y también la vida que hay en las zonas de conexión entre los pueblos y los cañones. Las personas piensan que la aventura no empieza hasta pisar monte pero por el camino te salen zorros, jabalíes, conejos...

Comenta en el libro que en Alloz, tras la apariencia de un lugar sólo “habitado” por el hombre, cuando las aguas bajan se ha encontrado en el barro rastros de hasta veinte especies diferentes. ¿Ha contabilizado cuantas puede haber en Tierras de Iranzu?

Buf, es que son cientos y conviven las de alta montaña con las de la estepa y no sólo eso, las especies que vienen luego en la primavera, como los abejarucos, carracas o abubillas, que son aves que pasan el invierno en África. O las que han estado en Europa y regresan, como el petirrojo

¿Y qué especie le ha sorprendido su presencia?

No una especie en concreto, sino la variedad que hay en tan pocos kilómetros y la amplia movilidad de algunas. Por ejemplo, las cornejas pueden estar por la mañana en alta montaña y a la tarde bajarse a los campos de cultivo, luego se meten en un cañón...

También dice que las especies se han adaptado al hombre.

No soy científico pero sí observo, y eso hablo ya a nivel de toda Navarra, que donde está la ganadería hay vida salvaje. En las zonas de grandes matorrales cerrados no existe apenas porque no pueden moverse, como mucho algún pajarillo, pero donde entra la ganadería, donde los caballos se mueven, se abren caminos, los brotes se renuevan, hay excrementos que abonan. Por ejemplo existen un montón de invertebrados asociados a las heces de los caballos. O los pelos de los equinos que se quedan en los vallados los utilizan los pájaros para hacer sus nidos. Y el camino del ganado se utiliza luego por jabalíes, conejos o zorros.

¿La gente de Tierras de Iranzu es consciente de su entorno?

Como en el resto de Navarra, la gente puede llevar 40 años en el campo y no saber lo que tiene en las puertas de su casa.

¿También los más mayores?