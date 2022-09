Los mayores de Estella demandan un centro con servicios polivalentes

Mucho tiempo lleva hablándose de la construcción de un centro de día en Estella, la falta de acuerdo para su ubicación y el número de plazas que podría tener. Sin embargo, ¿es realmente este servicio el que quieren las personas mayores de la localidad? Ésta fue una de las preguntas que pusieron sobre la mesa desde los Servicios Sociales de Estella cuando en otoño de 2021 desde el ayuntamiento se fue concretando la apuesta por intentar construir dicha dotación.

Fran Yoldi, responsable de los Servicios Sociales de Estella, explicó que fue entonces cuando desde el área se planteó una contrapopuesta orientada a repensar los recursos. “¿Por qué en lugar de ver tan clara la solución miramos la situación que nos rodea? ¿Qué es lo que quiere o necesita la gente mayor?”, se preguntó. Así surgió la idea de elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de las personas mayores en Estella, un estudio llevado a cabo de manera conjunta entre los Servicios Sociales y Adacen -la Asociación de Daño Cerebral de Navarra- que fue presentado esta misma semana en el marco de la jornada principal de los Encuentros de Urbanismo Inclusivo que se están celebrando en la ciudad del Ega bajo el lema ‘La calle (también es) mayor”.

Se trata de un trabajo elaborado a través de un proceso participativo que ha involucrado a las propias personas mayores de Estella y también a todos los recursos que trabajan con ellas -trabajadores de Servicios Sociales, centro de salud, residencias...-. “Las dinámicas participativas han sido muy ricas y nos han dado las fotos de las necesidades de lo que las personas mayores quieren en cuanto a necesidades y recursos de cara al futuro”, avanzó Yoldi.

Y entre estas demandas que se han podido recoger destacaría la creación más que de un centro de día, de un centro con servicios polivalente que se apartaría del modelo clásico residencial. “Hablamos de centros que puedan atender a personas con diferentes situaciones y necesidades. El punto de partida en Estella era un centro de día y la propuesta que surge de la propia población a la que iría dirigido se fija en un centro mucho más polivalente, un centro de envejecimiento activo, donde unas personas puedan hacer ocio, otras terapias o rehabilitaciones... Lo que nos dicen es que hay que buscar desde la ciudad algo que trabaje con las diferentes necesidades”, refirió Yoldi, quien insistió en que aspectos como la ubicación, que no logra el consenso municipal, no se antojan prioritarios en este caso donde, insistió, deben primar las necesidades de los mayores a quienes, concluyó, no hay que olvidarse de escuchar y a los que se debe tener en cuenta.

Servicios que retrasen posibles dependencias