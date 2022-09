Lodosa vibra con el toro

primer toro ensogado de las fiestas de las Angustias de Lodosa, pisó el asfalto a las doce en punto de la mañana. Decenas de vecinos y vecinas y aficionados lo esperaban desde minutos antes y la llegada del camión que lo transportaba fue recibida con aplausos. Había ganas en Lodosa de toro ensogado. El año pasado hubo salida pero al no haber fiestas, coincidían este viernes los aficionados, no fue lo mismo. Puntual a su cita, ‘Luchador’,, pisó el asfalto a las doce en punto de la mañana. Decenas de vecinos y vecinas y aficionados lo esperaban desde minutos antes y la llegada del camión que lo transportaba fue recibida con aplausos.. El año pasado hubo salida pero al no haber fiestas, coincidían este viernes los aficionados, no fue lo mismo.

El astado, perteneciente a la ganadería Alfonso Basarte de San Adrián, descendió del cajón con bravura y recorrió a gran velocidad los primeros metros, dejando atrás rápidamente la zona del ayuntamiento escoltado por un buen número de corredores que este viernes, en su mayoría, eran ‘de casa’, tanto de Lodosa como de municipios cercanos. Para las dos salidas y de hoy y las de mañana domingo se espera una mayor afluencia tanto de público como de corredores. Esa menor afluencia de gente este viernes propició que los mozos presentes pudieran lucirse algo más con los recortes.

no se registró ninguna incidencia ni atención tal y como confirmaron desde Jesús Mª Salvatierra, se encontraba en los bajos del ayuntamiento, donde se centraliza la coordinación del dispositivo de seguridad integrado por En la salida de la mañanatal y como confirmaron desde Cruz Roja . El presidente de la asamblea local de Lodosa,, se encontraba en los bajos del ayuntamiento, donde se centraliza la coordinación del dispositivo de seguridad integrado por Policía Foral , Municipal, Guardia Civil, Protección Civil, la propia Cruz Roja y un representante municipal, además de los sogueros.

Labor imprescindible es la de estos últimos tanto durante el ensogue del animal, horas antes de que pise el asfalto, como en las diferentes salidas. Eduardo Campo Magallón es uno de los veinticinco sogueros de la localidad, ya veterano en la actividad. No ocultaba sus ganas por volver a ver al toro en la calle. “El año pasado hubo pero no fue lo mismo porque no había fiestas. En esta ocasión hay muchas ganas”, reconocía. Explicaba que los sogueros llevan trabajando en estas salidas, que se prolongarán durante las fiestas de las Angustias y todos los fines de semana próximos -sábado y domingo- hasta el 12 de octubre, desde hace casi un mes con el objetivo de que todo salga bien.

“Se trabaja en coordinación con el resto del dispositivo para una rápida actuación si fuera necesario. Sí que es cierto que en estos casos, con un animal suelto, aunque se tenga todo bien atado siempre pueden surgir imprevistos”, indicaba. En cuanto al animal, añadía Campo, éste resulta imprevisible y la duración de la suelta, aunque suele oscilar entre los tres cuartos y una hora, en ocasiones puede ser menor si el animal está cansado. “Es el que marca el ritmo. Si lo vemos que sufre, se retira antes. También en alguna ocasión sale un animal que ya ha estado con anterioridad y su comportamiento es diferente al que sale por primera vez”, dijo.

Por parte de Cruz Roja, se contó para las salidas de este viernes con tres ambulancias, un vehículo Paps (puesto de atención de primeros auxilios), dos puestos de atención en el ayuntamiento y la plaza de toros, una persona en el centro de coordinación y nueve voluntarios que se van moviendo cerca del toro, guardando las distancias, para una primera atención rápida si fuera necesaria.