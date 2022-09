Estella actúa en fuentes, riego y farolas para reducir los consumos

reducir el coste de unas facturas cuya previsión es que se incrementen de forma notable respecto al año anterior. El Ayuntamiento de Estella lleva varios meses aplicando diferentes medidas con el objetivo de reducir el gasto energético e hídrico. Lo está haciendo siguiendo una serie de medidas enmarcadas en un plan de ahorro que buscan actuar directamente en los consumos fijos e impulsado desde el área de Servicios y que se complementarán con otras acciones que, desde otras áreas, se van a ir poniendo en marcha de forma progresiva. El consistorio estellés busca asícuya previsión es que se incrementen de forma notable respecto al año anterior.

Así lo explicó este martes el concejal de Servicios, Jorge Crespo, quien desgranó las diferentes medidas puestas en marcha. En lo relativo al consumo y gasto hídrico, se refirió a las acciones adoptadas en las fuentes de Estella las cuales, dijo, son todas de flujo continuo. Tanto en la de la plaza de Santiago como en la de la plaza San Martín se ha reducido el flujo de agua de los caños. Indicó el edil que en la fuente de la plaza de Santiago se taponaron tres de los orificios dejando solo uno con agua pero, lamentó, hasta en dos ocasiones rompieron los tapones en actos de vandalismo.

“Ante esa situación, se ha optado por reducir los flujos de todos los caños”, refirió. En la fuente de los Llanos, el consistorio ha optado por reducir las horas de funcionamiento. Ahora mismo el agua cae tres horas al día, de 16.30 a 19.30, que se reducirán a dos, quedando con agua únicamente entre las 17.30 y las 19.30 horas. Y en la fuente ubicada en el entorno de Ordoiz, yendo hacia el camping, se va a instalar un prest -pulsador- para que el agua no caiga de forma continua. De la mano de estas medidas, en cuanto al riego, no se han ampliado las horas de riego del Los Llanos este verano como en años atrás.

El lo referente al consumo energético, el ayuntamiento encargó hace ya unos meses un estudio sobre las zonas en qué se podría actuar apagando algunas farolas que no son de tecnología led sin generar sensación de peligro ni puntos de riesgo. Así, en zonas como las entradas a la ciudad por Merkatondoa o el barrio de la Merced y en Ibarra se han venido apagando farolas alternando una sí y otra no. “Se ha notado en el consumo y se ha constatado que no ha repercutido en la sensación de seguridad”, dijo.

Finalmente, el ayuntamiento va a proceder a la renovación del alumbrado, por otro de tecnología led, en las entradas de Merkatondoa y Estella gracias a una subvención. Además, desde el área de Servicios se va a incidir en el puente nuevo, cambiando su iluminación también a led y con un sistema inteligente. Jorge Crespo no pudo cuantificar todavía en cifras el gasto que se va a ahorrar pero, según dijo, las previsiones que se habían hecho de cara a este año era de que podía llegar a duplicarse por lo que, concluyó, se muestra optimista con el ahorro que todas estas acciones puedan suponer de cara a afrontar las facturas de agua y energía.