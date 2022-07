Lourdes San Martín, alcaldesa de Lodosa: "Mi grupo me propuso tirar el cohete y me hace mucha ilusión"

Poco más de quince días restan para que Lourdes San Martín rojo, alcaldesa de Lodosa (LOIU), salga de cuentas. Pese a su avanzado estado de gestación, espera con "ilusión y ganas" las que van a ser sus primeras fiestas al frente de la alcaldía.

Van a ser sus primeras fiestas y está a punto de salir de cuentas, ¿qué espera de estos días?

Como lodosana tenía muchas ganas de volver a vivir unas fiestas como las de antes y a esas ganas se unen también la tensión y responsabilidad por que todo salga bien que seguro que así será.

Será usted además la encargada de lanzar el cohete...

Sí, me lo propuso mi grupo y la verdad que lo acepté encantada. Tengo que reconocer que me hace mucha ilusión. No llevo mucho tiempo en el cargo y la verdad que desde que llegué ha habido momentos complicados, con dificultades en la pandemia y bueno ahora mismo con la crisis energética en la que nos encontramos inmersos.

¿Van a encontrar los lodosanos y lodosanas novedades en el programa?

La estructura tradicional la mantenemos. Sí que han cambiado los días por cuestión de tomar todo el fin de semana este año se celebran desde el 29 de julio al 3 de agosto, en lugar del 30 al 4. La feria taurina también se mantiene introduciendo una corrida que, tras la experiencia del año pasado, se ha decidido repetir. Y como novedad destacaría la puesta en marcha de un nuevo espacio para las fiestas en la plazuela organizado por los jóvenes donde habrá conciertos y diferentes actividades que serán abiertas a todos los públicos. Por lo demás siguen en el programa actos tan tradicionales como el Riau Riau, el partido de pelota o la comida popular del lunes de fiestas que reúne a muchísima gente. Este año además tendremos el concierto de Huecco, una actuación que estaba prevista para el año 2020 pero que no pudo celebrarse por la pandemia. Por fin en 2022 podremos disfrutar de este concierto tan esperado.

En lo que al ámbito municipal se refiere, ¿en qué proyectos están trabajando ahora mismo?

Ahora mismo en lo que más enfocados estamos es en la solicitud del PIL para los próximos meses poder empezar con la segunda fase de las obras en la Cava, ya que la primera fase ya está concluida. Dentro del PIL hemos incorporado también actuaciones de mejora de la accesibilidad en dos edificios municipales como son el frontón y la plaza de toros. Otro de los proyectos en los que estamos avanzando es en la recuperación del entorno de Montserrat. Tenemos qué ver qué forma exactamente le queremos dar al proyecto. La idea es que el edificio acoja diferentes salas multiusos para usos culturales y sociales. Llevamos tiempo trabajando y recientemente se ha cerrado la compra de una segunda parcela para poder ir avanzando.

Recientemente han anunciado la construcción de vivienda pública, ¿en qué punto está el proyecto?

Estamos contentos porque el tema de la vivienda es prioritario para Lodosa y vemos que vamos avanzando. Recientemente hemos mantenido una reunión con el consejero y el gerente de Nasuvinsa para ir concretando más detalles. La idea es que las viviendas que se construyan puedan ser tanto de alquiler como en propiedad. Esperamos que una vez haya pasado el verano se puedan dar más detalles. El proyecto todavía no está redactado pero la idea planteada es que se haga por fases. Una primera podría rondar entre las doce y las quince viviendas y el resto se harían a futuro pero, como digo, esperamos poder concretar más después del verano. En Lodosa hace mucho tiempo que no hay vivienda pública y las que puede haber disponibles necesitan una rehabilitación que en muchos casos no cumple con las expectativas. Tenemos mucha ilusión en este proyecto porque hemos detectado problemas de emancipación entre la juventud por este tema.

Llegó a la alcaldía en marzo de 2021 convirtiéndose en la primera mujer alcaldesa de Lodosa. Ahora va a ser madre, ¿podrá terminar la legislatura? ¿Qué planes tiene?

Tengo la suerte de estar rodeada por un gran equipo. Mientras dure mi baja maternal será la primera teniente de alcalde, Laura Remírez, la que quede al frente del ayuntamiento.

¿Y de cara al próximo año electoral qué planes tiene?

La verdad que ahora mismo no te puedo decir nada. En pocos días voy a experimentar un cambio muy grande en mi vida. Tendré que ir viendo porque yo soy una trabajadora autónoma y he seguido trabajando compaginándolo con la alcaldía. Aún queda tiempo y dentro de unos meses en función de cómo me vea ya se tomarán las decisiones. No es algo que de momento tampoco hayamos hablando en el grupo. De momento, lo más inminente son las fiestas que espero que todos los lodosanos y lodosanas, y las personas que nos visiten, disfruten al máximo siempre desde el respeto a los demás.