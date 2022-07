Estella abre la puerta a que se coloquen carteles sin prohibiciones

normativa municipal que regula la colocación de carteles y pancartas abre la puerta a que en el futuro puedan ponerse en Unai Errazquin. Un cambio en laque regula la colocación de carteles y pancartas abre la puerta a que en el futuro puedan ponerse en Estella sin prohibiciones. Sí con una serie de requisitos, pero ya no con la obligación vigente de hacerlo solo en los lugares que el Ayuntamiento destina expresamente a ello. Una serie de tablones distribuidos por toda la ciudad fuera de los cuales no está permitido, según la ordenanza de limpieza viaria que contempla este aspecto en uno de sus puntos y cuya modificación se propone ahora por la concejalía de Relaciones Ciudadanas que preside

La nueva normativa en la que la palabra prohibición desaparece se impulsa tras haberlo pedido una plataforma que responde al nombre de GKS y reúne a afectados por multas por la colocación de carteles y pancartas que ven “ límites a la libertad de expresión” en la actual regulación. Supone, para la oposición de Navarra Suma y el PSN, liberar en la práctica este aspecto y dejar campo libre a que la ciudad se llene con estos contenidos más de lo que ya está. De ahí sus críticas después de lo trasladado el miércoles en la comisión municipal en la que se abordó lo referente a esta ordenanza. En la convocatoria, estuvo presente uno de los miembros de la plataforma.

El edil Unai Errazquin, de Bildu, explicó que se abordan tres campos, el de los carteles, las pancartas y los murales e indicó que se encuentra en fase de borrador. “Es una propuesta que puede verse modificada para intentar llegar a un acuerdo con el resto de grupos”, resaltó. El objetivo es -siguió- que pueda hacerse un uso correcto de la calle sin que ello suponga que va a permitirse todo puesto que no podrán tener determinados contenidos ni emplearse edificios de valor histórico. “Pero estamos de acuerdo en que la ordenanza actual multa por el hecho de ver cierto tipo de carteles en la calle y abiertos a cambiarla”, subrayó el edil de Relaciones Ciudadanas. Se considera, por otra parte, que pese a esa prohibición realmente hasta ahora se ponen por toda Estella. Según lo planteado, el Ayuntamiento tendrá potestad para la retirada pero previo informe de Policía Municipal y tras comunicárselo a la entidad responsable.

NI NA+ NI PSN LO COMPARTEN

Los argumentos de Bildu no convencieron a los grupos de la oposición municipal. Desde Navarra Suma, Santos Mauleón se refiere a la nueva ordenanza como un “disparate” que va en contra de la ciudad limpia por la que se debe trabajar. “Lo que se debe hacer es aplicar la normativa que ya tenemos, que se empleen los tablones y hacerlo bien. Si se cumple, no tiene porque haber ningún problema”. Su compañera Marta Azcona apostó por reforzar el uso de las nuevas tecnologías para evitar ensuciar la ciudad. “Creo que en estos tiempos deberían potenciarse los soportes digitales frente a los carteles, que sería más sostenible. También pensamos que quien pone un cartel debe responsabilizarse luego de quitarlo”.

Desde el PSN, Ibai Crespo comparte que la ciudad necesita más espacios para colocar carteles, tanto tablones como otro tipo de superficies donde sea posible hacerlo, como muros . “Existe esa necesidad colectiva y hay una demanda importante, pero eso se resuelve con más opciones. Pero no con dos o tres paneles, sino con sentido común y siendo generosos con los puntos de colocación. Y una vez hayamos dado ese paso, con los suficientes espacios, sancionar al que esté fuera de ellos”. El edil cree que de esa manera se mejoraría a la imagen actual de Estella frente a la propuesta de Bildu que no comparten. “Lo que se plantea es liberalizarlo y que, más o menos, cada uno pueda ponerlos donde quiera. La cuestión es dónde empieza la libertad de colocarlos y cuando termina con una ciudad empapelada”.

Cambios planteados

1. Distancia mínima

Normativa actual: Prohibidos fuera de ciertos espacios. Se prohíbe “la colocación de carteles y adhesivos fuera de los lugares y espacios expresamente destinados a este fin” con excepción de los casos permitidos de forma específica por la autoridad municipal.

El cambio que se plantea : Distancia mínima. Se podrán colocar carteles o pancartas con “mensajes culturales, político-sociales, deportivos...” cumpliendo lo dispuesto en la nueva ordenanza con 15 metros mínimo de separación entre los primeros y de 200 metros en el caso de las pancartas.

2. De interés ciudadano.

Normativa actual: Los carteles que se pongan en esos espacios permitidos tendrán que contener “propaganda de actos o actividades de interés ciudadano”. Además, no podrán colocarse sin la correspondiente autorización municipal a riesgo de sanción.

El cambio que se planeta: Dónde no se pondrán. La propuesta plantea que no se puedan colocar en “señales de tráfico o en lugares que impidan su perfecta visualización”. Tampoco, a excepción de sus propietarios o gestores, en edificios catalogados como histórico artísticos. No se permite pegarlos con cola o similares.

3. Pancartas

Normativa actual: Pancartas en tres casos. En lo que a pancartas se refiere, la ordenanza en vigor determina que solo se permitirán en tres casos. En “periodo de elecciones municipales, de fiestas populares y tradiciones de los barrios o en situaciones expresamente autorizadas por la Alcaldía”. Se establecen, junto a este aspecto, condiciones relativas a sus medidas y a cómo deben sujetarse a los elementos de la vía pública.