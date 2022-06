Viana, patrimonio, Camino y mucho más

ruinas de San Pedro, la primera iglesia que se levantó en el siglo XIII en la hoy ciudad de Impulsar Navarra se detuvo el martes en la última parada de la Comunidad foral, antes de llegar a La Rioja. O la primera, según se mire, porque entre uno y otro polo se han forjado sus ya más de 800 años. La gira promovida por Diario de Navarra y Brandok Comunicación habló de su historia, de su patrimonio, del Camino de Santiago y del “mucho más” al que se refería la alcaldesa, Yolanda González al hablar también de futuro. De una programación cultural que abarca todo el calendario. De servicios que invitan a quedarse y ofrecen desde la escuela de música a la de idiomas. Y de industria, sin olvidar el peso de su sector primario. De la combinación, en definitiva, que hace posible no solo fijar población, sino aumentarla en un municipio de 4.300 vecinos. Al aire libre en lasla primera iglesia que se levantó en el siglo XIII en la hoy ciudad de Viana se detuvo el martes en la última parada de la Comunidad foral, antes de llegar a La Rioja. O la primera, según se mire, porque entre uno y otro polo se han forjado sus ya más de 800 años. La gira promovida porhabló de su historia, de su patrimonio, del Camino de Santiago y del “mucho más” al que se refería la alcaldesa, Yolanda González al hablar también de futuro. De una programación cultural que abarca todo el calendario. De servicios que invitan a quedarse y ofrecen desde la escuela de música a la de idiomas. Y de industria, sin olvidar el peso de su sector primario. De la combinación, en definitiva, que hace posible no solo fijar población, sino aumentarla en un

A algunos de ellos se les escuchó el martes en un acto que contó con el patrocinio del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Laboral Kutxa y la operadora de telecomunicaciones Wikai, además del propio Ayuntamiento de Viana. Presentado por Belén Galindo, responsable de Comunicación del Grupo La Información, editor de Diario de Navarra, y por Leyre Mateos, tuvo entre los asistentes a José Manuel Erro, director general del grupo.

DN

En una primera parte, se contó con las intervenciones de la alcaldesa y del director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mª Remírez. La primer edil destacó, desde ese lugar que “todos los vianeses llevan en el corazón”, el rico patrimonio local que se debe preservar para las nuevas generaciones. Pese a su cercanía con Logroño, lo destacaba así Jesús Mª Remírez, sale fortalecida e incrementa el número de sus habitantes, lo que hace de ella uno de los denominados “municipios tractor” de Navarra porque ayudan a “vertebrar y fortalecer todo el entorno”.

En ello incidía Yolanda González. “Hacemos de la calidad de vida la bandera de Viana”, decía. Y hablaba de los años de pandemia, del aprendizaje sobre “las cosas por las que de verdad merece la pena luchar y hacerlo todos juntos”. El tiempo pasa y si en enero de 2020, poco antes del confinamiento, la ciudad ponía el broche a la conmemoración de su octavo centenario, se vestirá de nuevo de largo el año próximo para los 600 años del Principado de Viana que celebrará el año próximo. ¿Suma o resta la cercanía a Logroño? Fue otra de las cuestiones sobre la mesa a las que contestó la alcaldesa. “Te enriquece conocer otro tipo de personas y no nos ha perjudicado”. Ni siquiera, indicaba, cuando en un contexto de la construcción temieron años pasados que Viana pudiera convertirse en una ciudad dormitorio.”Luego comprobamos que quien ha venido se ha hecho vianés”. Y habló de la importancia de los servicios. “Si no echas nada en falta aquí, ¿para qué me voy a ir?”

Para los que se han quedado y para quienes lo visitan, la tarde ayudó a conocer mejor Viana. A acercarse a la figura histórica de César Borgia. Y a la moderna de Joan Manuel Serrat, el cantautor ligado desde su infancia a la localidad en la que posee una casa y que ha dado su nombre a los jardines junto a San Pedro.

Un nuevo centro escolar y el proyecto en el convento de San Francisco

Junto a proyectos ya terminados o en marcha como la travesía, las mejoras en los parques infantiles o el circuito térmico para dar calefacción y agua caliente a 0 a 3 años, polideportivo, colegio e IESO, la alcaldesa se refirió a otros futuros que necesitan al Gobierno de Navarra. “Me gustaría contar con el compromiso de un centro escolar. En Viana la natalidad funciona y el colegio no da más de sí”. Aludió en el mismo sentido al convento de San Francisco y a la importancia de regenerar ese edificio cerrado.

El director general de Cultura, Ignacio Apezteguia, se refirió a actuaciones realizadas recientemente en la ciudad, como la restauración del escudo de su ayuntamiento y a los años de excavación en el poblado de La Custodia. Aludió a la importancia de la que se abordará con los fondos europeos de Next Generation y la cofinanciación del Arzobispado en la iglesia de Santa María. “Un proyecto ambicioso” para que ese monumento tenga la intervención artística y arquitectónica que merece.