Policía Municipal alerta de una posible estafa en Estella

“venta agresiva” a domicilios de personas mayores de llevó este viernes a La presencia de dos individuos que estos días realizan visitas de Estella llevó este viernes a Policía Municipal a alertar a la población ante lo que podría tratarse de una estafa. Pidió por ello que se extremen las precauciones, no se abra la puerta a extraños y no se firme ninguna documentación.

Los agentes -según se detalló a través de una nota- identificaron a primera hora de la tarde del jueves a dos hombres que, al percatarse de la presencia de la patrulla, realizaron gestos esquivos. “Una vez identificados, dijeron ser comerciales de una empresa, pero dadas las contradicciones en las que incurrieron y una vez comprobados sus datos, se decidió continuar con la investigación”, relatan.

El paso siguiente fue hablar con una vecina que había sido entrevistada por estos dos individuos. La mujer declaró que días atrás recibió una llamada al teléfono fijo de su casa diciéndole que había sido premiada con un regalo y que recibiría una visita en su domicilio. “Esta vecina volvió a llamarles después, tras meditarlo con la familia, diciendo que no querían, pero no recibió respuesta. Los supuestos vendedores se personaron el jueves en su domicilio y, como no les abrían la puerta, insistieron, hasta que les amenazaron con llamar a la Policía”, prosigue la narración de los hechos.

Una vez revisada por los agentes la relación de visitas a realizar por las dos personas identificadas, observaron que todas eran vecinos de edad avanzada y que ninguna de ellas había facilitado sus datos personales. Por todo ello, se pide a la población, sobre todo a las personas mayores, que extremen las precauciones y no atiendan a desconocidos que se hacen por pasar por comerciales.