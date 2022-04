El arte de hilar y trenzar esparto

Durante muchos años, el trabajo del esparto fue el sustento económico de las familias más humildes del municipio. A día de hoy se trata de un oficio ya extinto desde mediados de los años sesenta aproximadamente pero que, como seña de identidad que constituye de Sesma, todos los años se apuesta por ponerlo en valor con la feria Artesparto. Tras dos años de ausencia obligada por la pandemia, la localidad volverá a acoger mañana una nueva edición de un evento que saca a la calle un oficio que, poco a poco, se va quedando ya en la memoria de los más mayores. Precisamente con el objetivo de no perder la esencia de los esparteros y enseñar y transmitir su técnica entre nuevas generaciones se ha estado desarrollando en el municipio un taller los últimos meses.

Organizado por la Asociación Taramigal, y con el apoyo del consistorio, una docena de personas iniciaron el curso en el mes de febrero. Guiados por Tomás Goicoa y Feli Etayo Gurrea comenzaron a hilar esparto, una tarea que pudieron comprobar desde el primer momento que no es nada fácil y que requiere de mucha práctica. “Ésa es la clave, la práctica. A quienes ya sabemos la técnica nos sale solo pero para quien empieza es complicado. Sin embargo, lo importante es no dejarlo, seguir intentando para que aprendan y el día de la feria salgan a la plaza a demostrar cómo se trabaja. Las personas que saben hacerlo cada vez son más mayores y van dejando de salir”, relataba Feli Goicoa.

No es su caso, de momento. A sus 70 años asegura sentirse “muy bien” y disfruta trabajando el esparto el día de la feria aunque también reconoce que la postura, tras varias horas en el puesto, “acaba pasando factura”. Todavía recuerda cómo ella aprendió a hilar, “como un juego”, viendo a las mujeres del pueblo cuando tenía unos diez o doce años. Cuenta también que, en su caso, no lo hacía por necesidad si no por afición pero que al entrar a trabajar en la conservera a los 14 dejó de hacerlo hasta que, muchos años después, visitando un día la feria de Artesparto una prima le animó a volver a hilar. “Es un ofició único, que no se practicaba en ningún lugar cercano y en Sesma son cada vez menos quienes conocen la técnica. Por eso, resulta tan importante que no se pierda. Es parte de la historia del pueblo”, insistía Etayo.

Y con ese objetivo han estado trabajando desde el ayuntamiento para organizar una feria que sea igual a las que se celebraban antes de la pandemia. Gema González, concejala de Cultura en Sesma, no ocultaba su deseo de que la cita volviera a ser un reclamo y atrajera una cifra importante de visitantes al pueblo. “Después de dos años cuesta volver a empezar pero tenemos muchas ganas sobre todo porque el día de la feria Artesparto es un momento de reencuentros que siempre se cogen con gusto y este año, después de todo lo vivido en los últimos tiempos, con más motivo todavía”, remarcó.

Como ya es habitual, la feria contará con la tradicional demostración de trabajo del esparto, actividad que vertebra un programa y en torno a la cual habrá degustación de migas y puestos de venta -unos cuarenta y cinco- de productos artesanales.