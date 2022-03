San Adrián reconoce la iniciativa, el valor y la fortaleza de tres mujeres

El Ayuntamiento de San Adrián, desde la comisión de Igualdad y Servicios Sociales, y la asociación de Mujeres Adrianesas y Viceversa reconocieron este martes a tres de sus mujeres: a la periodista de Diario de Navarra Mari Paz Gener; a la emprendedora Elena León Hernández, y a Clara Martínez Aldama, delegada de los Donantes de Sangre en la localidad. Su tesón ha contribuido a conseguir una sociedad más igualitaria en diferentes ámbitos de la vida laboral y cultural y a dar un valor especial a la imagen de la mujer en espacios desapercibidos por ser considerados propios del hombre.

El reconocimiento constituyó el acto central de la jornada dedicada a reivindicar los derechos de las mujeres en el marco del programa previsto para la conmemoración del 8M. La presidenta de la asociación de mujeres, Conchi Santos, abrió emocionada el homenaje, tras dos años de parón, y dio paso a la actuación de los alumnos de la escuela de música. El concejal Juanjo Ezquerro ejerció de maestro de ceremonias, dirigiendo el homenaje que tuvo lugar en el salón de la casa de cultura con una asistencia de unas 200 personas.

GOTAS QUE DAN LA VIDA

La delegación en San Adrián de Adona, la Asociación de Donantes de Sangre en Navarra, nació hace 36 años y, desde entonces, está presidida por Clara Martínez Aldama. Se inició con 30 donantes y, en la actualidad, supera el medio millar. Madre de tres hijas y seis nietos, a sus casi 74 años sigue al pie del cañón. “Un hígado, un riñón, incluso un corazón, se pueden sustituir. Pero la sangre, no. Tiene que ser nuestra”.

Anima a la gente joven a ser donante y ellos responden. “Hay que hablar con ellos. Alentarles, y siempre viene alguno”. Seguirá al frente de la delegación hasta que alguien le tome el relevo. “Yo sigo teniendo mucho ánimo, pero es hora de ir buscando alguien que coja el testigo”, dijo antes del reconocimiento, que dedicó a los suyos y a su hermana Loli. “Que siempre me ayuda”, recordó.

EJEMPLO EMPRESARIAL

Elena león Hernández, gerente de Elena León Asesores, es un ejemplo de empresaria. Entre otras funciones, ayuda a otras personas a emprender. Dirige una asesoría integral que atiende a más de un centenar de empresas y que incluye el asesoramiento contable, fiscal, laboral y jurídico. Coordina un equipo de 7 mujeres y todas son madres.

Con ellas quiso compartir la distinción. “Porque con vuestra dedicación y trabajo, constituís el auténtico activo de la empresa”. “Estos años de pandemia, nos han supuesto un esfuerzo extraordinario, con jornadas interminables que hacían difícil la conciliación”. También se lo dedicó a su familia y lo agradeció como mujer, como adrianesa y como empresaria a quien se lo concedió, a sus conciudadanas y a sus clientes por la confianza depositada en su equipo.

Periodismo en el medio rural durante más de 25 años

reconocieron también la labor de la periodista Mari Paz Gener Parrilla, natural de Madrid, madre de tres hijos y abuela de dos nietas. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de la capital y hace más de 24 años de su primera firma en Diario de Navarra. El Ayuntamiento y la asociación de Mujeres Adrianesas y Viceversa, natural de Madrid, madre de tres hijos y abuela de dos nietas. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de la capital y

Antes, trabajó para otros medios, como Navarra Hoy, y varias emisoras de radio. “Es un premio que me emociona y me llena de orgullo porque sois vosotros, vosotras, mi propia gente, la gente con la que comparto mi día a día, los que me lo dais. Y, además, es un orgullo recibirlo junto con otras dos mujeres, Clara y Elena, dos personas a las que respeto y aprecio mucho”.

S. Esparza

INFORMAR Y APRENDER

Todas las tareas, dijo, son dignas de realizar por hombres y mujeres. “Mi profesión, el periodismo, consiste, entre otras cosas, en proporcionar a los ciudadanos una información veraz y oportuna que les ayude a hacer valer sus derechos ante la sociedad. Somos testigos y contadores de las historias que ocurren a nuestro alrededor”, destacó de una profesión, añadió, inclusiva. “No hay periodistos. Los hombres y las mujeres trabajan a pie de calle sin distinción de sexos y lo estáis viendo estos días durante las conexiones de las televisiones en la guerra en Ucrania”.

Durante su trayectoria profesional, además de transmitir, también ha aprendido. “El ejercicio del periodismo en el medio rural, el periodismo rural, me ha permitido aprender mucho de todos vosotros, sobre todo de vosotras, las mujeres adrianesas. Sois un ejemplo de empoderamiento femenino y de sororidad Un concepto que me gusta mucho y que habla de la hermandad que existe entre las mujeres, de la amistad y de la relación de solidaridad entre nosotras, de ser capaces de echarnos una mano y de apoyarnos las unas en las otras, independientemente de nuestra condición social, económica o cultural. Seguid trabajando así porque la sociedad es mejor con vosotras”.