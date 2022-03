Fin al contrato con el bar Gavia Los Llanos e inicio de la nueva licitación

El proceso iniciado después de que la empresa Gavia, adjudicataria del bar-cafetería del espacio cultural Los Llanos de Estella, pidiera la resolución anticipada del contrato tras haber sido anulado por los tribunales el acuerdo municipal que le otorgaba licencia de café-espectáculo se cerró ayer en el pleno ordinario de marzo. La Corporación estimó su solicitud poniendo fin a esta etapa y dio luz verde a abonar a la concesionaria 82.201 € en concepto de las inversiones realizadas en su día que no han sido amortizadas y se quedan para el funcionamiento del local. En el mismo acuerdo, se inició el procedimiento para una nueva licitación del servicio.

Bildu, PSN, Geroa Bai y los dos no adscritos votaron a favor mientras Navarra Suma se abstuvo. Su portavoz, Gonzalo Fuentes, argumentó que, si esa era la cifra considerada correcta por parte del departamento jurídico, no iban a oponerse. Sí cuestionó cómo ha sido el procedimiento. “Las cosas no se han hecho bien desde el principio y vuelve a aflorar una vez más la nula gestión de este equipo de gobierno”, subrayó. No hubo más intervenciones sobre el punto más relevante de un orden del día que se desarrolló a lo largo de 50 minutos, sin que hubiera en esta ocasión debate tampoco en el turno de ruegos y preguntas.

El acuerdo consideró procedente estimar la solicitud de la empresa por “concurrir causa justificativa para ello sin que sea imputable a la actual concesionaria”. Finiquitado por mutuo acuerdo el contrato que había sido adjudicado a Gavia el 29 de noviembre de 2017, quedan ahora por publicarse los criterios para la nueva adjudicación de este espacio. Con un importe mínimo de licitación de 3.000 € anuales, se extenderá durante 15 años para hacerlo coincidir con el momento en el que concluirá la explotación de las salas de cine por la empresa Areto.

El pleno tomó un segundo acuerdo para el mismo servicio, en este caso en materia presupuestaria. Con cargo al remanente de tesorería, se aprobó una partida de 20.570 € destinada a compensar a la futura adjudicataria por los gastos de la luz en el bar del centro cultural. El pliego de licitación lo contempla así en uno de sus puntos para garantizar la viabilidad de la gestión.