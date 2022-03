Dos asociaciones de mujeres mandarán desde Estella ayuda a Ucrania

En Estella, en las localidades de la zona y en el conjunto de Navarra se ponen en marcha estos días iniciativas para ayudar a Ucrania. La que este miércoles se presentaba en la cabeza de merindad tiene como motor a dos asociaciones que aglutinan a vecinas de procedencias muy diversas. Amilips y Asotec nacieron para facilitar el intercambio de experiencias de mujeres inmigrantes e impulsar diferentes iniciativas, ahora desde su nueva sede junto al cruce de El Volante. Sus presidentas, Romina Addamo Chaves y Carolina Urbina Salazar, explicaron este miércoles cómo se han organizado para colaborar movidas también por los lazos de amistad con compañeras ucranianas afincadas en Navarra. Como Olena Liber, que se desplazó de Pamplona, donde vive con sus padres, para detallar cómo recogerán la ayuda humanitaria, tanto alimentos no perecederos como medicinas, mantas o útiles de higiene en este punto de Estella y en el pueblo de Artavia.

TRANSPORTE HASTA POLONIA

Olena Liber, de 25 años, era una niña de ocho cuando llegó a España desde su Ucrania natal. Allí, cerca de la ciudad de Ternópil, próxima a la frontera polaca, permanecen sus abuelos y otros familiares con los que sigue en contacto cada día. Cuenta que desde las primeras horas de la invasión ella y otros compatriotas residentes en la Comunidad foral se pusieron en marcha. “ Está siendo muy duro, no aguantábamos estar quietos y pensamos qué debíamos hacer algo desde la distancia”, señala.

En cuestión de días nació una asociación de voluntarios, se agruparon en Alas de Ucrania y coordinaron la recogida de ayuda humanitaria. Primero en sus casas para organizarse después en los puntos de recogida de Pamplona, Estella y Artavia, donde una de las mujeres gestiona un bar al que podrá llevarse también la ayuda. “Mi mejor amiga, que está allí y es periodista, me decía, cuando yo le preguntaba qué necesitaban, que lo más importante eran cascos, algo con lo que hacer frente a la guerra. No sabíamos cómo hacerlo y pensamos comenzar con ropa de abrigo o medicinas. No esperábamos tanto apoyo. Tantas llamadas, con todo el mundo volcado con nosotros y tantas buenas personas queriendo ayudarnos. No paro de recibir llamadas, de la Policía, de polideportivos y de todo el mundo”, relata.

A contrarreloj para que el material llegue lo antes posible, la recogida en los distintos puntos tiene como límite esta semana. Olena Liber subraya que, durante el fin de semana, concretarán el transporte e indica que están contando con la ayuda de Cruz Roja. “Lo trasladaremos hasta Polonia y, una vez allí, veremos de que manera se puede mover a los lugares más necesitados”.