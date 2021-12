Agendas desbordadas y médicos al límite en el centro de salud de Estella

la situación que vive la Atención Primaria sacó este miércoles a la calle al personal sanitario y a otros compañeros que la prestan en facultativos al límite con agendas desbordadas que superan las 40 atenciones diarias más las salidas a domicilio, vacantes que no se cubren ni suplentes para sustituir bajas o descansos vacacionales como los que en unos días, con la llegada de Navidad, complicarán aún más las cosas. En una escena que desde hace semanas se repite en las áreas de salud de Navarra,sacó este miércoles a la calle al personal sanitario y a otros compañeros que la prestan en Estella . Profesionales del centro de salud del paseo de la Inmaculada se concentraron en su exterior a las dos de la tarde respaldados por un grupo de pacientes. Su gesto habla decon agendas desbordadas que superan las 40 atenciones diarias más las salidas a domicilio, vacantes que no se cubrencomo los que en unos días, con la llegada de Navidad, complicarán aún más las cosas.

Unas dificultades sufridas también por los pacientes que ven como su cita puede demorarse hasta una semana. Este miércoles, el Sindicato Médico convocó la concentración. Este jueves, la Plataforma Navarra de Salud llama a secundar otra protesta en el mismo lugar a las 11 de la mañana.

Directora de un centro de salud con nueve médicos de familia más dos pediatras que engloba también el consultorio de Ayegui, cubierto con plaza y media de familia y medio pediatra, Cecilia Alzu ponía cifras al complicado momento que están viviendo, con una baja entre los médicos sin sustituir desde hace un año a la que este miércoles mismo se sumó una segunda. Se ha hecho frente a la vez a una vacante que se acaba de cubrir ahora pero que llevaban tres meses sin cobertura. “Ahora mismo en Ayegui hay media persona y en Estella estamos ocho, pero no tenemos ningún suplente. El problema es que no contamos con nadie para tirar de lista y los cupos se reparten entre los que hay, no se cubren, con lo que se van acumulando ”, añade.

AGENDAS "IRREALES"

El panorama se complicará en unos días, cuando, sin las suplencias que se piden al Área de Salud, la plantilla se quede a la mitad en Estella. “La demanda ha aumentado mucho con la pandemia, hay cosas atrasadas que se suman y a las que no se da salida. La población está muy enfadada, nosotros recibimos sus quejas y estamos totalmente de acuerdo con ellos. Estamos de su parte. Yo también quiero que a mi paciente le vean pronto en el hospital, poder verle pronto aquí. Pero la realidad es que la demora es de una semana”. Cecilia Alzu apunta igualmente a agendas que resultan irreales porque, aún recuperada la presencialidad, el número de llamadas que acaban teniendo entrada a lo largo de la mañana supera con mucho los huecos y termina desbordándolas.

Jesús Soria, pediatra y vicepresidente del Sindicato Médico, leyó un comunicado en el que se denunció “la precariedad progresiva de la Atención Primaria y el deterioro asistencial” que se está sufriendo debido a “una gestión ineficaz de los actuales gestores para solucionar los graves problemas que han abocado a esta dramática situación”. Denunció que han demostrado una “incapacidad” que ha hecho que ese nivel de la atención “no sea resolutivo ante la demanda sanitaria de la población”, por lo que solicito “sean cesados o su dimisión”.

Continúa -prosiguió- “el déficit progresivo de médicos, con 70 plazas sin cubrir en Atención Primaria, la ineficacia de los nuevos circuitos asistenciales establecidos y una sobrecarga laboral que está aumentando de forma exponencial”. Un conjunto de factores que “están minando la salud de los facultativos y repercutiendo negativamente en la atención sanitaria de la población”. Advirtió que el deterioro está afectando a otras unidades del Área de Estella, como el Servicio de Hospitalización a Domicilio, suspendido durante unos meses por no disponer de facultativos.