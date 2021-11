NA+ reprocha a Bildu que venda humo con proyectos que son “puro marketing”

De “vender humo” con proyectos que son “puro marketing” y se llevan a pleno sin tener el acuerdo de los propietarios particulares para disponer de los terrenos afectados. Es lo que el portavoz de Navarra Suma, Gonzalo Fuentes, reprochó este jueves al alcalde, Koldo Leoz, hizo ya Bildu con la senda ciclable de Estella a Villatuerta y de nuevo ahora con la adecuación como aparcamiento de vehículos y caravanas de parcelas de la calle Monasterio de Irache. La modificación presupuestaria para dotarle de una partida mayor que la prevista inicialmente salió adelante en la sesión ordinaria correspondiente a noviembre, donde generó una de las pocas discrepancias en el orden del día. El pleno comenzó a las ocho de la tarde con la ausencia de la edil Magdalena Hernández y se prolongó durante casi 90 minutos. Las convocatorias vuelven así a la franja vespertina aunque se adelantan a partir de ahora. Pasarán a las seis de la tarde porque así lo acordó este jueves la corporación atendiendo a cuestiones como la conciliación.

PARCELAS EN NEGOCIACIÓN

La modificación salió finalmente adelante con el apoyo de Bildu, Geroa Bai y Jorge Crespo. Navarra Suma votó en contra e Ibai Crespo (PSN) se abstuvo tras haber pedido sin lograr respaldos suficientes que se pospusiera hasta un siguiente pleno por no tener precisamente ese acuerdo de los particulares. Preguntó primero en qué situación se encontraba el tema puesto que, aunque mayoritariamente conforme con el fondo, echa en falta ese paso con los dueños de los terrenos. Leoz respondió que el miércoles por la tarde se había reunido la junta de compensación, a la que faltaron cuatro de los convocados con los que se va a hablar ahora y destacó que en general la voluntad es buena.

Unas explicaciones que no convencieron a Navarra Suma. “Nos parece bastante precipitado también porque luego pasa lo mismo que ocurrió con la senda ciclable y vamos a proyectar sobre propiedades privadas un parking publico sin contar con el ok de todos los particulares. Yo creo que no es lo habitual, que no se puede estar continuamente haciendo ese tipo de cosas. El proyecto, si se le puede llamar proyecto, es también bastante deficiente en cuanto a iluminación y accesibilidad”, siguió. El portavoz de Navarra Suma expresó sus dudas sobra las posibilidades de ese emplazamiento. “¿Quién va a aparcar ahí y va a bajar luego a Estella? Habrá que hacer más cosas en esos terrenos”, cuestionó.

Leoz defiende que es necesaria esa bolsa con 300 plazas para aparcar

La modificación presupuestaria planteada desde el área de Planificación Urbana y aprobada este jueves hace referencia a la propuesta elaborada por el arquitecto municipal para crear ese futuro aparcamiento en Monasterio de Irache. Una actuación con partida ya asignada en el actual ejercicio con cargo al último remanente de tesorería cuya cuantía, de 72.000 €, no se considera ahora suficiente. Lo que ayer se sometió a la consideración del pleno la ampliaba en otros 18.000 € financiados con la baja por anulación de la que en principio se había destinado al proyecto Biribil del barrio Arieta. Leoz defendió un proyecto que considera “ hace mucha falta en la ciudad” en un momento en el que se está edificando en solares hasta ahora disponibles para estacionar. “El Ayuntamiento se ha movido rápido para crear, con una inversión razonable, una bolsa con 300 plazas de aparcamiento a tres minutos de Los Llanos”. Defendió que avanzar con el acuerdo de ayer permitirá tenerlo preparado cuando se alcance ese ok de los particulares. E indicó que dejar el proyecto en los 72.000 € iniciales y solo en terrenos municipales reduciría las plazas a 85.