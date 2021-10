Sábado de un Oinez entre dos plazas

Dos céntricas plazas de la ciudad separadas pocos metros entre sí concentraron ayer el primer día del cuarto Nafarroa Oinez que tiene a Estella como escenario. Una edición muy alejada de las de 1985, 1990 y 2004 porque la que hoy vivirá su jornada central se aplazó por una pandemia que ha permitido por fin su celebración en un momento en el que las restricciones se han levantado en Navarra. De alguna manera, siguió planeando sobre ella en los continuos llamamientos a la prudencia que la organización no ha cesado de reiterar los últimos días.

La fiesta de las ikastolas con la de Estella como anfitriona se desplegó ayer en las plazas de los Fueros y de Santiago. Pasado el mediodía, el momento de mayor afluencia de una mañana soleada con música en las calles, ambiente familiar y aire festivo, Joseba Tristán, ex alumno que se estrena este curso como director, apuntaba que no tienen una bola de cristal para adivinar la cantidad final de gente que asistirá al Oinez en un momento en el que la sociedad tiene una cierta sed de socialización. “Nosotros estamos insistiendo en que se trata de un formato pequeño, más local y apelamos a la responsabilidad y precaución. Preparamos esta edición adaptada a las restricciones y, al flexibilizarse los aforos, a nadie se le puede impedir venir. Pero el recorrido está repartido por siete puntos de la ciudad y es en todo momento al aire libre”.

Montxo A.G.

En la plaza de Santiago, entre los puestos de artesanía, o en la de los Fueros escenario de juegos y otros actos, se contó con los voluntarios que juegan un papel fundamental estos días. Joseba Tristán señalaba que son más de 600 las personas implicadas, muy agradecido por la respuesta que permitió en apenas 48 horas tener todos los turnos necesarios cubiertos. Son, principalmente, familias, pero también profesores, ex alumnos y amigos volcados con una fiesta que, hoy sí, se distribuirá por los siete puntos de la ciudad habilitados para los distintos actos. Ya por la tarde, Joseba Tristán valoraba la primera jornada como “muy positiva”. Un día que calificaba como de ambiente festivo con las calles llenas de euskera y en el que se sintieron en todo momento muy arropados.

Entre esa extensa relación de voluntarios, dos jóvenes madres atendían el puesto de información de ikastola de la plaza de Santiago. Andrea Sanjurjo Mate, ex alumna, madre de tres escolares actuales e hija de dos trabajadores del centro educativo, compartía una intensa actividad con Leire Planillo Lampérez. “Al ser un formato nuevo, de fin de semana, sobre todo explicamos a la gente que el recorrido está abierto, que pueden disfrutar de Estella y consumir en sus establecimientos”, contaban.

EN HORARIO DE DÍA

No hubo txoznas en ninguna de las plazas y hoy sí se abrirán las barras tanto del patio de ikastola como de la plaza de toros, escenario de los conciertos para jóvenes que se celebrarán desde las 12 a las 17.30. Josu Sueskun, ex director de Lizarra Ikastola, se refería a una pauta común a los horarios de todas las actividades, diseñadas para finalizar pronto por la tarde. A esta fin de semana se llega- decía- con mucha ilusión tras tanto tiempo de espera. “Sí que la idea inicial era una fiesta con el condicionante que marcaban las restricciones en ese momento y nos hemos encontrado a ultima hora que los aforos han desaparecido. No es un Oinez al uso, pero creemos que esa prudencia se va a dar. Nos gustaría un fin de semana festivo, con tranquilidad y con muchas sonrisas”. Una cita sin aglomeraciones pero ofreciendo a la vez actividades en la calle y música después de tanto tiempo sin poder disfrutarlas. El lunes, avanzaba, saldrán en tropel a limpiar desplegándose por todos los puntos.

El Nafarroa Oinez llega en el 51 aniversario de Lizarra Ikastola, un centro de Infantil, Primaria y ESO que destinará lo recaudado a su escuela de 0 a 3 años. Joseba Tristán destacaba que se remodelará para que todas sus instalaciones queden a pie de calle. Este Oinez se traducirá también en seguir impulsando el euskera y en otras reformas de un edificio construido hace 30 años.