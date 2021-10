La población de patos criollos, un problema para el Ega en Estella

patos criollo en el Ega a su paso por primer paso hacia el control de la población para lograr “unos números que sean sostenibles”. A través del área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha encargado la elaboración de un censo de su número en la zona urbana del tramo fluvial debido-según explica en una nota- a “la afección que su presencia tiene ya sobre la fauna autóctona y sobre el patrimonio del río”. Se ha contratado a una empresa especializada, que ha iniciado su labor este fin de semana. La proliferación deen el Ega a su paso por Estella y su impacto en el río ha llevado al Ayuntamiento a dar unA través del área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha encargado la elaboración de un censo de su número en la zona urbana del tramo fluvial debido-según explica en una nota- a “la afección que su presencia tiene ya sobre la fauna autóctona y sobre el patrimonio del río”. Se ha contratado a una empresa especializada, que ha iniciado su labor este fin de semana.

No es ese el único paso. El Ayuntamiento detalla que se han colocado a su vez carteles informativos a lo largo del paseo inundable del barrio de San Miguel. En ellos, “se informa a la ciudadanía de la prohibición expresa de alimentar a los patos por diversas razones”. Entre ellas, expone que se “favorece la superpoblación de una especie que no es autóctona, se perjudica su salud, se ensucia el río y se aumenta la presencia las especies no deseadas”. Al mismo tiempo, ya han comenzado a registrarse algunas sanciones por infringir de forma reiterada la ordenanza que prohíbe alimentar a los animales en la calle. “Sobre todo se quiere incidir en la concienciación de la ciudadanía”, añade.

La especie que abunda ahora en estas aguas es el pato criollo, habitual en granjas. “Desde hace tiempo se ha detectado que, en parte gracias a esa alimentación artificial, hay una superpoblación que provoca que otras especies autóctonas no puedan desarrollarse de forma natural”.