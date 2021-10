El fin de las restricciones implicará cambios en las terrazas de Estella

700 mesas distribuidas por toda la ciudad, su crecimiento venía ya de lejos, antes de la crisis sanitaria. Pero la primavera del 2020 trajo consigo permisos para instalarse en zonas donde antes no existía la actividad y para ocupar una mayor superficie de suelo. Y es en este doble aspecto donde el Ayuntamiento revertirá algunas de las decisiones tomadas. El fin de las restricciones covid en Navarra después de año y medio anticipa cambios en las terrazas de Estella . La ciudad cuenta hoy con 73 autorizadas frente a las 42 previas a la pandemia. Con casi, su crecimiento venía ya de lejos, antes de la crisis sanitaria. Pero la primavera del 2020 trajo consigo permisos para instalarse en zonas donde antes no existía la actividad y para ocupar una mayor superficie de suelo. Y es en este doble aspecto donde el Ayuntamiento revertirá algunas de las decisiones tomadas.

Habrá comisión de Desarrollo Económico la próxima semana, el área que analizará estas medidas junto a Policía Municipal. Su presidente, Pablo Ezcurra, explica algunos de los cambios que ahora se abren. “Mi idea es favorecer la actividad económica siempre, de ahí que hayamos autorizado vía regularización mayor número de mesas en terrazas. No obstante, será en la superficie donde operen los cambios al desaparecer las restricciones. Las terrazas no ocuparán tanto espacio como hasta ahora aunque tengan el mismo o parecido número de mesas”, avanza.

Sí desaparecerán -indica el edil- aquellas autorizadas de manera excepcional por el covid en establecimientos que anteriormente no tenían para que pudieran así mantener la actividad. Como ejemplo, se refirió a las que con estas características se han instalado en la calle La Rúa. En esa próxima comisión, se comenzará la tramitación de la ordenanza de terrazas. “Hasta ahora no tenía mucho sentido por la provisionalidad que hubiera tenido dada la situación sanitaria y las restricciones”, subraya. Y expresó su confianza en que el proceso no se alargue mucho para poder llevarla lo antes posible a pleno.

LIGADAS A NUEVAS ZONAS

Patxi Martínez de Goñi, jefe de la Policía Municipal, se refiere a ese mismo criterio e indica que, a expensas de cómo quede cada punto de la normativa, la idea es ir volviendo en estos espacios a medidas prepandemia. “No se trata de quitar mesas, sino de que las que haya ocupen menos metros cuadrados. Ese es el primer paso y luego se irán viendo los distintos casos”. La distribución de las terrazas en Estella ofrece situaciones dispares, con 40 mesas en la mayor de ellas y una presencia apenas testimonial en otras. “Durante este tiempo se ha dado también una evolución que tenemos que ir analizando. Ver qué se nos va a quedar de los hábitos que nos ha traído el covid y si la gente va a seguir prefiriendo las terrazas aunque haga frío. Intentaremos buscar el punto medio”, subraya.

Ha habido igualmente en estos dieciocho meses transformaciones en cuanto a las nuevas zonas de ocio, con espacios como la plaza de San Martín, hoy mucho más frecuentados que también se quiere tener en cuenta. A partir de ahí, el jefe de la Policía señala que la expansión en superficie no tiene los mismos efectos en todos los casos, por lo que se estudiarán las distintas situaciones. Desde lugares en los que ocupar más suelo no supone un problema ni para el tránsito peatonal ni para el de vehículos de vecinos a otros en los que apenas queda un lugar de paso con la anchura suficiente y en los que sí será necesario marcar con exactitud los metros cuadrados de los que se va a permitir disponer.