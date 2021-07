NA+ vincula los casos en Estella a la juerga tras el concierto del gaztetxe

Las aglomeraciones de jóvenes sin mascarilla ni distancia de seguridad en la madrugada que siguió al concierto de aniversario del gaztetxe celebrado el sábado 17 de julio en los jardines de San Benito monopolizaron este jueves el pleno de encendido debate entre Navarra Suma y el alcalde después de que el grupo mayoritario se preguntara por qué no se actuó ante una situación muy grave que vinculó a la elevada incidencia de contagios que sufre la ciudad ni se previó lo que iba a ocurrir. de seguridad en la madrugada que siguió alcelebrado el sábado 17 de julio en los jardines de San Benito monopolizaron este jueves elde Estella . Esas escenas de juerga vividas en el Casco Viejo dieron lugar a undespués de que el grupo mayoritario se preguntara por qué no se actuó ante una situación muy grave que vinculó a la elevada incidencia de contagios que sufre la ciudad ni se previó lo que iba a ocurrir.

La sesión se celebró durante hora y media con 14 de los 17 ediles en ausencia de Gonzalo Fuentes, Maider Barbarin y Pablo Ezcurra. En el orden del día, se aprobó una modificación presupuestaria para un plan de actuación en materia de migraciones y se retiró la relativa a la financiación de la segunda licitación de las obras para ampliar el vivero. Se aceptó la petición de NA+ de posponerla por no haberse seguido el procedimiento reglamentario en Hacienda e introducirse en esa comisión sin estar incluido previamente en los asuntos a tratar.

PREOCUPACIÓN POR LOS DATOS

Fue el concejal Javier del Cazo, de Navarra Suma, quien abrió el debate con preocupación por los datos de la pandemia en Estella. “Observamos con cierta indignación lo que ocurrió en el Casco Viejo. Un ejemplo por parte de una minoría de lo que no hay que hacer pero que lógicamente ha tenido como consecuencia un aumento de casos”. Apuntó a una incidencia acumulada de 1.227 y a 17 casos diarios a lo largo de la última semana. “Resulta difícil de entender como sabiendo lo que iba a ocurrir en las circunstancias en las que estamos y tratándose de un problema de salud pública no se actuó y se permitió a esos grupos de jóvenes campar a sus anchas llenando de suciedad nuestra ciudad y causando daños en el mobiliario urbano”, añadió. El edil expresó también su inquietud por las declaraciones del alcalde y del jefe de Policía en cuanto a que se conocía lo que estaba pasando pero no se intervino. “Es un auténtico despropósito que no actúe usted como máximo responsable de la ciudad”, reprochó a Leoz. ¿Por qué esa dejación de funciones ante un problema de salud pública?, preguntó.

El alcalde, Koldo Leoz, rechazó las imágenes del Casco Viejo y defendió que la mayoría de la sociedad de Estella está actuando durante la pandemia con total responsabilidad. “No se debían haber producido y no se tienen que volver a producir. Estamos en una emergencia sanitaria y actuaciones egoístas como las que vimos no se pueden permitir”. Negó, no obstante, que lo de esa noche fuera un hecho puntual y aseguró que situaciones así se están repitiendo desde mayo, con “juergas nocturnas difíciles de controlar”.

Remitió a un informe en el que Jefatura de Policía Municipal detecta, entre otros datos, 200 personas en diferentes calles el 5 de junio, zonas atestadas de gente, avisos que se repiten el 13 de junio, mucha gente también el 20 y lo mismo el pasado 27 de julio. Desvinculó lo ocurrido con los conciertos, cuya organización defendió y acusó a Navarra Suma de querer sacar “tajada política” y estar obsesionado con el gaztetxe. “Intentan focalizar todo en un mismo colectivo para engañar a la gente. Lo hacen una y otra vez porque es su obsesión”.

La explicación de que no se actuó porque así lo determinó el criterio policial ante las consecuencias mayores que podrían derivarse de ello no convenció a Navarra Suma. “Mi pregunta es por qué no se intervino y me llama la atención una cosa. ¿Dónde tienen que actuar los cuerpos policiales, cuándo va la gente sin mascarillas por la calle o cuándo es un problema de salud? Y, si no se podía, haber llamado a Policía Foral o a Guardia Civil. Porque sí hay una responsabilidad del equipo de gobierno o Policía Municipal”, sostuvo Ana Duarte.

El edil de Juventud, Jorge Crespo, acusó de tener “sed de multas y porras” a NA+. ¿Cuál sería su previsión y forma de actuar? Continuamente estamos acusando a la juventud y es verdad que se excedieron. Pero ¿qué alternativas les estamos dejando? ¿qué queremos que hagan cuando todo es prohibir y criminalizar a un colectivo que está ahora empezando a vacunarse?”, se preguntó. En la recta final, otra de las representantes de NA+, Cristina Pérez, confió en que se aprenda de los errores y que algo así no vuelva a ocurrir, seguir adelante con un concierto de esa tipología y con los datos de contagios que ya se tenían. “Se cumplió con el aforo, pero fuera había otros 400 que hacen un número considerable para lo que luego pasó”.

Dudas también por el contrato con Festa Giro

En ese mismo contexto de los conciertos, la edil Ana Duarte planteó al concejal de Cultura, Regino Etxabe, una serie de cuestiones ligadas a su organización. Preguntó quién la había asumido en concreto, si Gazte Asanblada o Festa Giro, entre otro aspectos del contrato como el hecho de que se estableciera un precio de 12 € la entrada y se cobrara luego 13 €. “Aún no sabemos quiénes ha sido los organizadores del evento, no sabemos a quién dirigirnos. Se acuerda un precio de entrada y se cobra un euro más. El cartel anunciador, en su totalidad en euskera, no se lleva a la casa de cultura y en cambio sí que se ponen en venta las entradas en tres bares de la ciudad. ¿Por qué se permitió el incumplimiento de todas esas cláusulas y aún así se siguió adelante con los eventos?”.

En su respuesta, Regino Etxabe aseguró que sí hay unos responsables porque el contrato se firmó con Festa Giro. “Respecto al resto de situaciones, se le reclamarán porque es un contrato tipo como el que se ha utilizado por el Ayuntamiento para el resto de actividades de la programación. En cualquier caso, se planteará una reclamación a ese colectivo por incumplimiento de esos aspectos del contrato”.

Llamamiento a manifestarse ante una “agresión homófoba”

Sin mociones ni intervenciones del público, el pleno que comenzó a la una de la tarde de nuevo de forma presencial pero retransmitido por el canal municipal de YouTube concluyó hora y media después. El edil Jorge Crespo hizo en su últimos minutos un llamamiento a acudir a la manifestación convocada hoy a las ocho de la tarde en la calle Baja Navarra contra “una agresión homófoba” sufrida por un joven de Tierra Estella que fue insultado en un autobús. “El silencio nos hace cómplices y llama la atención que quien pudo actuar no lo hizo”, lamentó.

Cerró el debate Javier del Cazo, que expresó su apoyo a “los ciudadanos cubanos que luchan por su libertad sometidos a una de las dictaduras más duras que existen en el siglo XXI”. “¿La de Cuba es una democracia?, preguntó, para lamentar la postura en ese sentido de la “izquierda progresista” y que nadie haya reconocido con claridad lo que es, “ni siquiera el propio presidente Sánchez”.